Павел Козловский: Минобороны должно бить во все колокола из-за дедовщины в Печах 13 11.10.2017, 17:50

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Павел Козловский

Если есть дедовщина – в первую очередь виноват командир части.

Бывший министр обороны Беларуси Павел Козловский в интервью racyja.com рассказал о том, как надо бороться с "дедовщиной", и стоит ли военным выносить "сор из избы":

- На все вопросы о трагедии под Борисовом должно дать ответы следствие, и, полагаю, оно объективно разберется в том, почему сегодня мама вынуждена не встретить сына из армии живым и здоровым, а получать его в гробу.

- Родные парня высказывают мнение, что его через издевательства довели до самоубийства. Как вообще бороться с такой проявлением, как дедовщина в армии?

Если есть дедовщина, то в первую очередь в этом виноват командир части. Именно командир - это тот человек, который должен быть в курсе всех событий, происходящих в его подразделении.

Он обязан знать, какие отношения между военными, между солдатами и офицерами. Должен даже знать, чем жил человек до армии и чем живет во время службы. Армия - это же семья, а командиры - родители. И именно последние в ответе за то, что происходит с их подчиненными.

- Но нередко те самые "отцы", чтобы сохранить "честь мундира", скрывают факты неуставных отношений...

- А вот как раз с этим и нужно бороться. Думаете, сегодня министру обороны приятно читать о том, что пишут о трагическом случае в Борисове? Это повышает авторитет армии? Безусловно, нет. Повторюсь, не стоит делать какие-то выводы, пока свое слово не скажет следствие, но, если факты "дедовщины" есть, то их наоборот нужно публично оглашать. Не тот случай, когда, как говорят, сор из избы не выносят. И надо бить в колокола Министерству обороны, чтобы не повторились новые трагедии.

Напомним, на днях в войсковой части под Борисовом произошел трагический случай: был найден повешенным 21-летний солдат срочной службы. Управлением Следственного комитета по Минской области уже принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 арт.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия). Тем временем, родители военнослужащего озвучили свою версию случившегося. Они полагают, что их сына либо убили, либо довели до суицида.