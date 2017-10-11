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Jazz City Band из Могилева заставил судью «Х-фактор» залезть на стол

  • 11.10.2017, 17:58
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Известный могилевский коллектив Jazz City Band отправился на украинское шоу «Х-фактор» и прошел отбор.

Музыканты и солистка Анна Трубецкая исполнили оригинальный кавер на песню Ивана Дорна «Стыцамен», получили четыре «да» от судей и отправились в тренировочный лагерь для дальнейшего участия в проекте, пишет tut.by.

На кастинге в Мариуполе во время выступления Jazz City Band член жюри Дмитрий Шуров взобрался на судейский стол, потанцевал, а после прыгнул на сцену к музыкантам.

— Большое спасибо, что вы меня раскачали, взбудоражили и привели в чувство. Аллилуйя! Вы ужасно веселые и классные ребята. Ну и экшн-тромбон. Вы молодцы! — сказал после окончания выступления могилевской команды Шуров.

Под экшн-тромбоном Дмитрий имел в виду, как всегда, экспрессивное исполнение Евгения Бельского, солиста коллектива.

— Конечно, парень с тромбоном — это бомба, — поддержал коллегу еще один член жюри Олег Винник. — Я думаю, что если вас увидят все музыканты мира, то купят за огромные деньги друг у друга. Вы крутые, у вас есть будущее.


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