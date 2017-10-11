В Туркменистане 9 Мая больше не будет выходным 3 11.10.2017, 18:07

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В Туркменистане внесены изменения в календарь праздничных и памятных дней.

В Туркменистане внесены изменения в календарь праздничных и памятных дней, принятый Меджлисом (парламентом) 9 октября 2017 года, пишет ca-news.org.

В частности, День Победы, который отмечается 9 мая теперь не является выходным днем.

Также День флага, который ранее отмечался 19 февраля, был объединен с Днем конституции и теперь будет отмечаться 18 мая. Праздник был учрежден в 1994 году и совпадал с днем рождения первого президента страны Сапармурата Ниязова. Вместо дня рождения теперь будет отмечаться День памяти Ниязова — 21 декабря, в день его смерти. Но эта дата не является выходным днем.

День независимости в Туркменистане, который отмечался до этого 27 октября, перенесен на 27 сентября. Ранее праздник был приурочен к дате принятия закона «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана» в 1991 году. А новая дата отличается тем, что в этот день в этом году состоялось закрытие Азиатских игр.