Экскаваторщик, нашедший клад в Глубоком, не получил вознаграждения 14 11.10.2017, 18:14

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На деньги экскаваторщик и не рассчитывает.

Сергей Мартынович — главный ньюсмейкер Глубокого. На прошлой неделе экскаваторщик местного ЖКХ спокойно себе работал, но вдруг его трудовой ковш нарвался на неопознанный объект. Когда объект стал более опознанным, то оказался кладом старых монет. Пока пользы для Сергея с этой находки — только популярность. На вознаграждение он не рассчитывает, пишет «Онлайнер».

На мужчину обрушилась популярность. Но он мужественно устоял под ее весом и продолжает жить как раньше.

— Ай, ничего не поменялось. Живется мне нормально. Работать надо. Про монеты вообще ничего не знаю. Сколько они стоят? Насколько ценные? Не знаю. Знаю только, что они сейчас в музее. Их там показывают всем желающим.

На деньги экскаваторщик не рассчитывает.

— А мне сказали, что никакого вознаграждения не будет, так я и не жду ничего.

— А кто сказал?

— А я где-то прочитал. Ну и люди говорили, что ничего мне не полагается. А что поделать? По закону нельзя, значит, нельзя. Приезжали ребята с телевидения, говорили, что, возможно, что-то будет. Но больше я ничего не знаю. Да я и не рассчитывал особо, если честно.

— Обидно?

— Так а что сделаешь. Не получим, так не получим. Я с юмором ко всему отнесся. Никак мне жизнь это не поменяет. Работать надо. Коллеги надо мной веселятся по полной завязке. Говорят: «Делись деньгами с получки». А я смеюсь в ответ.

Старший научный сотрудник местного историко-этнографического музея Александр Хайновский и его коллеги теперь в ответе за хранение находки.

— С исторической точки зрения находка очень ценная, с финансовой — надо проводить экспертизу. Специальная комиссия этим займется. Монеты в основном конца 19-го — первой половины 20-го века.

Процентов 70 клада, отмечает специалист, разменные монеты Польши из никеля и бронзы.

— Особой ценности в них нет. Остальные 30 процентов — серебряные монеты. Это уже поинтереснее. Среди прочих есть две американские монеты — доллар и полдоллара. Проверили их. Образцы в хорошем состоянии, стоят примерно по $50. Но монеты, найденные в Глубоком, сохранились хуже. Наш экскаваторщик не нашел клад на тысячи долларов. Если бы он продал найденные монеты на аукционе, то не смог бы купить себе новый автомобиль. Думаю, максимум выручил бы сумму, сопоставимую с зарплатой.

Клад на время стал частью коллекции музея.

— Райисполкомом составлен акт об их передаче. Пока они экспонируются. Люди интересуются. Это ж сенсация. Не каждый день у нас клады находятся.

Представитель музея отмечает, что сейчас юристы разбираются в вопросе финансового награждения экскаваторщика.

За консультацией мы обратились к партнеру Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Елизавете Ярмош.

— Законодатель под словом «клад» понимает зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу акта законодательства утратил на них право. По общему правилу, установленному ст. 234 Гражданского кодекса (ГК), клад поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строения и т. п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, в котором был обнаружен клад.

— В случае же обнаружения клада, состоящего из материальных культурных ценностей, обладающих отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами и соответствующих одному из критериев для придания им статуса историко-культурной ценности, такие материальные культурные ценности подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное (п. 2 ст. 234 ГК).

Однако необходимо помнить, что данные правила не применяются к лицам, в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада (п. 3 ст. 234 ГК).

— При этом, если лицо осуществляло другие служебные или трудовые обязанности (не связанные с поиском клада), оно имеет право на долю клада в общем порядке. В рассматриваемом случае, если найденные монеты не являются материальными культурными ценностями, обладающими отличительными достоинствами и соответствующими одному из критериев для придания им статуса историко-культурной ценности, лицо, их нашедшее, может претендовать на 50% от найденного клада. Если все-таки клад является материальной культурной ценностью, нашедший его получит вознаграждение в размере 25% от стоимости клада.