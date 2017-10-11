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Экс-капитан сборной Беларуси может стать тренером «Юности»

  • 11.10.2017, 18:43
Алексей Калюжный

Алексей Калюжный обсуждает варианты работы как с основным составом в штабе Захарова, так и с молодежью.

Бывший капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный может стать тренером минской «Юности». Об этом сообщает tut.by.

Калюжный завершил свою 20-летнюю карьеру в сборной в прошлом году после чемпионата мира в России, на котором он получил серьезную травму. На клубном уровне форвард выступал за московское и минское «Динамо», «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», «Северсталь», «Авангард» и «Локомотив». В 2004 году стал чемпионом Беларуси в составе "Юности".

В 2010 и 2015 годах Алексей Калюжный назывался лучшим хоккеистом страны.

Ранее его кандидатура рассматривалась в качестве генменеджера сборной Беларуси, но к согласию стороны пока не пришли, поэтому Калюжный начал рассматривать и другие предложения.

Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин подтвердил заинтересованность клуба, отметив, что обсуждаются варианты работы как с основным составом в штабе Михаила Захарова, так и с молодежью.


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