Мэй не смогла сказать, голосовала ли бы она опять за Brexit 11.10.2017, 18:50

Тереза Мэй

Премьер-министра Великобритании журналисты трижды спросили об этом во время интервью.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла дать четкого ответа на вопрос, голосовала ли бы она опять за Brexit, если бы была такая возможность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что Мэй, с момента получения полномочий прошлого года, активно лоббировала идею выхода Британии из ЕС, хотя во время референдума в июне 2016 года она поддерживала присутствие страны в Союзе.

Премьер исключила возможность проведения второго референдума по окончательному соглашению об условиях Brexit, несмотря на призывы коллег, выступавших в поддержку ЕС.

После того, как Мэй трижды спросили во время интервью, изменила ли она с тех пор свое мнение, премьер не предоставила никакого прямого ответа, заявив, что не будет заниматься гипотетическими вопросами, и добавила, что сейчас ее задача - дать народу то, за что тот голосовал.

"Я тогда проголосовала, как и раньше, потому что имела на то веские причины ... Сейчас очень важно, по моему мнению, чтобы мы были сосредоточены на осуществлении Brexit и (подготовке - ред.) лучшего соглашения", - сказала она во вторник.

Под давлением вопросов о том, голосовала ли бы она сейчас так же, Мэй заявила, что она бы все взвесила и потом принимала бы решение, но отметила, что другого референдума не будет.