закрыть
11 октября 2017, среда, 19:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мэй не смогла сказать, голосовала ли бы она опять за Brexit

  • 11.10.2017, 18:50
Тереза Мэй

Премьер-министра Великобритании журналисты трижды спросили об этом во время интервью.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла дать четкого ответа на вопрос, голосовала ли бы она опять за Brexit, если бы была такая возможность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что Мэй, с момента получения полномочий прошлого года, активно лоббировала идею выхода Британии из ЕС, хотя во время референдума в июне 2016 года она поддерживала присутствие страны в Союзе.

Премьер исключила возможность проведения второго референдума по окончательному соглашению об условиях Brexit, несмотря на призывы коллег, выступавших в поддержку ЕС.

После того, как Мэй трижды спросили во время интервью, изменила ли она с тех пор свое мнение, премьер не предоставила никакого прямого ответа, заявив, что не будет заниматься гипотетическими вопросами, и добавила, что сейчас ее задача - дать народу то, за что тот голосовал.

"Я тогда проголосовала, как и раньше, потому что имела на то веские причины ... Сейчас очень важно, по моему мнению, чтобы мы были сосредоточены на осуществлении Brexit и (подготовке - ред.) лучшего соглашения", - сказала она во вторник.

Под давлением вопросов о том, голосовала ли бы она сейчас так же, Мэй заявила, что она бы все взвесила и потом принимала бы решение, но отметила, что другого референдума не будет.


Мнение

Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям