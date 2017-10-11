Беларусь начнет платить за газ в российских рублях? 11.10.2017, 19:12

Соответствующий документ может быть подписан уже до конца года.

Во вторник, 10 октября, вице-премьер Владимир Семашко побывал на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, где рассказал о том, как мы будем дальше договариваться о ценах на газ с Россией, пишет kp.by.

Напомним, сейчас страны договорились о стоимости голубого топлива на ближайшие два года: в следующем тысяча кубометров будет стоить 129 долларов, а в 2019-м - 127 долларов (сейчас мы платим больше - 145 долларов). В ближайший месяц белорусское и российское правительство уже в четвертый раз встретятся для того, чтобы обсудить формулу, по которой стоимость газа для нас будет рассчитываться после 2020 года. Не исключено, что платить за него мы начнем не в долларах, а в российских рублях.

- Сегодня это выгодно. До конца года мы должны подписать документ, где этот момент будет оговорен, - cказал Семашко.

- Пока сложно говорить, скажется ли такое решение на стоимости газа для Беларуси, в том числе для конечных пользователей. Нельзя исключать, что белорусское правительство сможет договориться о скидках или других бонусах в обмен на согласие рассчитываться в российских рублях. Для России в такой договоренности больше плюсов, чем для Беларуси, - рассуждает Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел». - Во-первых, есть политический момент: расчеты за энергоносители в любой валюте, отличной от доллара, - это маленький шажок против мирового господства американской валюты, а с учетом геополитической обстановки России, конечно, хотелось бы сделать этот шажок.

А во-вторых, продажа газа или нефти за российский рубль повышает спрос на него на внешних рынках, что способствует повышению его ликвидности. Если же говорить о Беларуси, то для того, чтобы расплачиваться российскими рублями, нужно откуда-то их брать: либо обменивать часть золотовалютных резервов, либо выкупать рубли на торгах на бирже, тем самым влияя на баланс спроса и предложения и, как следствие, на курс валют. Пока единственный плюс для Беларуси - это диверсификация обязательств. Когда все внешние обязательства сформированы в долларах, это не очень хорошо: а вдруг он резко начнет расти? Чем больше в структуре обязательств разных валют, тем меньше возможные риски внешних шоков, и это положительный момент.