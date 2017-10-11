Фотофакт: Как выглядит лучший подъезд Минска 16 11.10.2017, 19:35

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Лучший подъезд столицы нашли в Зеленом Луге.

В Минске завершился ежегодный конкурс на лучшее благоустройство, санитарное содержание и архитектурно-эстетическое состояние жилищного фонда. Первое место в нем занял подъезд № 3 в девятиэтажном доме № 11 на улице Мирошниченко. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, как он выглядит.

Старшая по подъезду Зинаида Кацапова говорит, что часто жильцы сами убирают свой подъезд.

— Жильцы берут веник, совок, мокрую тряпку и справляются сами. Конечно, не все. Кто-то может убрать за соседом, который просыпал отходы мимо мусоропровода и просто игнорирует замечания в свой адрес. Но в целом стараемся сами поддерживать чистоту, в том числе таких проблемных конструкций, как загрузочные клапаны.

Краска на стенах лежит ровным, гладким слоем, никаких царапин, отслоений, каракулей. Зинаида рассказывает, что косметический ремонт тут делали пять лет назад.

— Причем внеплановый. Сходили в ЖЭУ, договорились. У нас проживает немало пенсионеров или приближающихся к ним по возрасту. Поэтому попросили оплатить работы в рассрочку на три месяца, и нам пошли навстречу. Если что-то нужно освежить, сами покупаем краску, кисти и устраиваем субботник, в котором участвует большинство жильцов. Есть, конечно, и «отказники». А вот новые хозяева квартир сразу влились в нашу инициативную группу, поставили цветы, ухаживают за ними.

За последние пять лет были и неприятные эпизоды: воровали картины со стен, вазоны.

— За всем не уследишь. Главное — не опускать руки.

Жильцы также уделяют внимание и территории возле подъезда: разбивают палисадники, высаживают цветы. В свою очередь, работники ЖЭУ красят и поддерживают в исправном состоянии скамейки, ограждения, входную группу подъезда.

Заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию КУП «ЖКХ Советского района Минска» Алла Ижевская говорит, что состояние мест общего пользования во многом зависит от позиции, активности, неравнодушия старших по подъезду.

— Радует, что все больше жильцов проявляют интерес к тому, что происходит за дверью квартиры, и пытаются создать более комфортные условия проживания. В свою очередь, ЖКХ района, ЖЭУ всегда готовы поддержать и по возможности помочь воплотить их предложения.