Шоу-культ Путина 2 Игорь Яковенко, ej.ru

11.10.2017, 19:46

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Игорь Яковенко

Путинский телевизор должен лгать, это его нормальное состояние.

Когда лжет путинский телевизор, это воспринимается как должное. Путинский телевизор должен лгать, это его нормальное состояние. Когда лгут путинские чиновники, МИД, думцы, сенаторы, это воспринимается как должное. Путинские чиновники должны лгать, это их нормальное состояние. У них есть репутация, которой они соответствуют. И те, кто уважает обитателей путинского телевизора и путинских чиновников, зачастую уважают их, в том числе, за то, что они так ловко и умело лгут. Так в криминальной среде не стыдятся, а уважают за ловкую карманную кражу или успешный грабеж.

«Эхо Москвы» в системе путинских СМИ стоит несколько особняком. Будучи частью «Газпром-медиа», одного из трех китов, на которых стоит путинская империя лжи, «Эхо» в своей редакционной политике допускает ту степень оппозиционности к режиму, на которую мало кто решается из крупных СМИ, имеющих регистрацию в России. Главред Алексей Венедиктов утверждает, что «Эхо» не оппозиционное радио, а профессиональное. Поэтому на каждого Шендеровича у него есть свой Шевченко, на каждого Пархоменко своя Захарова, а на каждого Бабченко свой Марков.

На такой «плюрализм» есть что возразить, но это, в конце концов, дело редактора. И его, наверное, можно понять. Отвечая на вопросы «Версии», заданные в связи с 27-м днем рождения «Эха», ААВ подтвердил, что радиостанция «плавает в соляной кислоте», и сообщил, что они «научились в ней выживать», для чего у них есть «скафандры и другие приспособления».

Можно, наверное, согласиться с тем, что функцию «защитного скафандра» выполняют путинские чиновники и провластные «эксперты», которых приглашают, чтобы «уравновесить» независимых спикеров. Непонятно, как помогают плаванью «в соляной кислоте» такие приспособления, как беспрерывные хамство ААВ в отношении слушателей и беспрерывная ложь, причем по самым разным поводам.

В том же самом довольно коротком интервью «Версии» Венедиктов рассказывает о журнале «Дилетант»: «”Дилетант” — это исторический журнал. Я ведь сам историк—20 лет преподавал историю в школе. Однажды я заметил, что во Франции есть единственный журнал, который не переставал выходить даже во время немецкой оккупации. ЭтоHistoria. А у нас такого журнала нет. И вот он появился». Я не могу понять, зачем Венедиктов постоянно повторяет неправду о том, что «Дилетант» — первый в России исторический журнал. А он говорит об этом регулярно, начиная с 2012 года, когда они с Виталием Дымарским, презентуя свое новое издание, оба все время повторяли эту ерунду про «первый исторический журнал».

Сегодня в России выходит четыре научно-популярных исторических журнала (не считая академических). Первый был «Московский журнал. История государства российского». Основан Карамзиным в 1791 году, возобновлен в 1991-м. Второй — «Родина» — основан в 1879, возобновлен в 1989-м. Третий из тех, что дожили до нынешних времен — «Военно-исторический журнал», — основан в 1939-м. Четвертый — «История в подробностях» — стартовал в 2010-м. «Дилетант» — пятый. Это не Олимпиада, и быть пятым не стыдно. Стыдно врать. Вариант добросовестного заблуждения, видимо, отпадает, поскольку трудно представить себе человека, запускающего издание, не зная, что уже есть на рынке. А уж если человек — историк по образованию… Ложь про «первый исторический» — пустяковая и безобидная. Тем загадочнее ее мотивы. Про то, что именно такая ложь рождает большое недоверие, ААВ наверняка знает…

Вы живете в стране, которую построил Путин

7.10.17 государственные и прогосударственные СМИ соревновались в изъявлении верноподданнических чувств по случаю полукруглого юбилея вождя. Конкуренция была жесткая. Сегодня, на 17-м году пребывания Путина у власти, крайне трудно сказать нечто, что может превзойти признания в вечной любви к президенту, которые наговорили бесчисленные холуи за все эти годы. Что можно сказать после вот таких слов Рамзана Кадырова: «Отдать жизнь за такого человека — самая легкая задача!». Или вот, например, от евразийца Дугина: «Противников путинского курса больше нет, а если и есть, то это психически больные и их нужно отправлять на диспансеризацию. Путин — везде! Путин — всё! Путин — абсолютен! Путин — незаменим!».

Отдельная тема — подарки Путину. Простое перечисление типичных даров вождю от благодарных подданных и иностранных друзей потребовало бы отдельной статьи. Конгресс русских общин Крыма к моменту очередного восшествия на престол в 2018 году намерен подарить Путину его собственный памятник, который будет установлен в Симферополе. Сейчас собирают деньги. Один из самых трогательных подарков прислал сердечному другу Владимиру сердечный друг Сильвио. Бывший итальянский премьер подарил президенту России пододеяльник с вышитыми изображениями Путина и Берлускони. Вышивальщики расположили мужчин рядом в одной постели. Причем, несмотря на то, что портреты друзей изображены на постельном белье, на обоих мужчинах почему-то надеты строгие костюмы и галстуки…

Не могу утверждать, что посмотрел все или хотя бы значительную часть того, что написано и сказано о Путине в эти дни, но из того, что видел, мне больше всего запомнилась статья Дмитрия Смирнов и Алексея Осипова в «Комсомолке» от 7.10.17 «Юбилей Владимира Путина: человек, который развернул страну». Подвиги Путина иллюстрирует большая карта России, на которой отмечено то, что построено при Путине. И то, что еще будет построено, тоже отмечено. Например, Крымский мост, про который авторы статьи пишут, что «его раньше не было. Да и самого Крыма у нас раньше не было».

Основная мысль статьи изложена, как и положено, в конце. «Вы наверняка ездите по мостам, ходите на стадионы, тратите электричество — пользуетесь многим, созданным страной при Путине», — с некоторым упреком в неблагодарности напоминает читателю «Комсомолка». И уже прямо требует пересмотреть свою свинскую позицию: «Вы привыкли к этому…».

В минувшем столетии в нашей стране было два развитых прижизненных культа: Сталина и Брежнева. Ядром обоих была традиция благодарить вождя за все. Лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» впервые пронесли участники парада на Красной площади 6.06.1936. Идея понравилась, и вот уже в «Правде» от 23.09.1937 выходит передовица «Счастливые дети эпохи Сталина», в которой фраза про «спасибо» является главной.

Культ Брежнева был ремейком культа Сталина и, как большинство ремейков, отдавал пародией. Благодарность начальству за все на свете теперь было принято высказывать так: «Спасибо за (тут следовало объяснить, за что именно высказывается благодарность) родному ЦК и лично товарищу Брежневу!». Культ Брежнева был совершенно «надувной», искусственный и чисто аппаратный. Впрочем, и сотрудники аппарата в неофициальной обстановке рассказывали анекдоты про четырехзвездного героя, называли генсека «бровеносцем» и смеялись над тем, как он, Брежнев, решал судьбу 2-й мировой на «Малой земле», в то время как другие отсиживались в окопах Сталинграда. При Брежневе стало модным бравировать сталинизмом, которым хвастали, выставляя себя чуть ли не диссидентами. Сталинисты любили повторять слова Шолохова: «Да, был культ, но была и личность!». Аппаратный холуяж вокруг Брежнева уже при его жизни называли «культом без личности».

Культ Путина создавался прежде всего тусовкой шоу-бизнеса и СМИ. В 2002 году группа «Поющие вместе» выпустила клип «Хочу такого, как Путин!», в 2004-м группа «Белый орел» спела: «А в чистом поле система “Град”, за нами Путин и Сталинград». Обе песни стали хитами. Культ Сталина был ядром пропаганды и центральным пунктом квазирелигиозной идеологии. Культ Брежнева был сугубо верхушечным, «потешным». Никакого отклика, кроме насмешки, в «ширнармассах» этот потешный культ не имел. Впрочем, никто этого отклика не ждал и не требовал. Путин — сугубо медийный продукт. Он вышел из телевизора. Его культ все это время создавался и поддерживался медийной тусовкой, у которой были исключительно коммерческие цели, ничего общего с политикой не имеющие. Но власть их стимулировала с помощью контроля за телевидением, на котором «певцы про Путина» получали зеленый свет.

Впервые технологии создания такого «шоу-культа» были использованы в 1996 году в шоу-кампании «Голосуй или проиграешь!», когда благодаря тотальной поддержке телевизионной тусовки Ельцин, чей рейтинг на старте президентской кампании не превышал 8%, стал лидером в первом туре с результатом 35%, а во втором туре набрал около 54%. Тогда технология «шоу-культа» была применена в разовом порядке для достижения конкретной цели. Никакого культа Ельцина в итоге не возникло. Путин решил возродить империю, отменить «величайшую геополитическую катастрофу ХХ века», а власть свою сделать пожизненной. Без культа такие задачи не решаются. Поэтому и возник шоу-культ Путина. Культ без личности. Культ без идеологии. Просто отдельно стоящий посреди зачищенного политического поля культ.

Телевизионные тролли не боятся света и атакуют стаями

Считается, что троллинг — это явление, которое возможно только в сети, поскольку та мера провокаций, издевательства над оппонентом, та степень гнусности и агрессии, которая свойственна троллям, казалось бы, может существовать только в условиях анонимности. Поэтому интернет-тролли прячут свои лица и боятся света. Но то, чем занимаются пугливые тролли, прячущие свои имена и лица в темных закоулках «фабрики троллей» имени кремлевского повара Евгения Пригожина, вполне открыто демонстрируют на главном государственном телеканале «Россия 1» те, кто сошел с конвейера фабрики троллей Владимира Соловьева.

Сетевой тролль злобно верещит в интернете, создавая обстановку хаоса и бессмысленной агрессии, которая подхватывается другими троллями и нарастает как грязевая лавина, способная поглотить любого, кто оказался на ее пути. Телевизионные тролли Владимира Соловьева делают то же самое. В программе «Воскресный вечер» от 8.10.17 атаке троллей подверглись, как обычно, Америка и Украина. Тролль Сатановский напал на США и мировой либерализм. «Можно ли всерьез сотрудничать с США?» — задался риторическим вопросом тролль Сатановский. И тут же категорически отказал американцам, заявив: «Нельзя!!». Более того, тролль Сатановский столь же категорически запретил сотрудничать с США не только России, но и всем остальным странам, в том числе и давним стратегическим партнерам Америки. «Израилю с Россией имеет смысл говорить, а с Америкой нет!» — объяснил Сатановский. Тут кто-то не вовремя произнес слова «либеральная демократия», и тролль Сатановский немедленно произвел атаку на историю мировой мысли. «Последний либерал на планете был Аристотель!» — решительно заявил Сатановский. И злобно добавил: «Но он давно умер, так что не о чем говорить».

В утверждении, что Израилю нет смысла говорить с Америкой, примерно столько же смысла, что и в рассказе об Аристотеле, который был последним либералом. Произнося эту чушь, тролль Сатановский ставит задачу посеять хаос в головах телезрителей, перенести их в мир абсурда, где слова ничего не значат и любые глупости по поводу объектов троллинга воспринимаются с одобрением.

В троллинге против Украины на первый план вышел заслуженный тролль Кургинян. «Мы готовы! — угрожающе завопил он, обращаясь к украинским экспертам. — Вы хотите начать войну — мы готовы!». Поскольку ни Вадим Трюхан, ни Вячеслав Ковтун не выразили ни малейшего желания приступить к началу боевых действий, Кургинян решил сменить тактику. «Наша задача — это принуждение их к отказу от Минских соглашений! — огласил цель Кургинян. — Мы хотим, чтобы они поперли! Тут же будет ответ!». В этом боевом кличе самое главное то, что скрывается за местоимениями «наша» и «мы». Хорошо, если это сам Кургинян и еще несколько таких же троллей. Много хуже, если в это местоимение входит и руководство России.

В сети давно действует правило: «Не кормить троллей!». Телевизионные тролли питаются энергией своих оппонентов из числа либералов и тех украинских и западных экспертов, которые по неосторожности или из корыстных соображений забредают на федеральные телеканалы. Возможно, имеет смысл запустить какую-то петицию с призывом считать недопустимым участие хотя бы в наиболее злобных шоу, где скопление троллей превышает все санитарные нормы.

Игорь Яковенко, ej.ru