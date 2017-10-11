Василий Уткин: Белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу?19
- 11.10.2017, 19:56
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Российский комментатор в очередной раз позлорадствовал неудаче белорусских футболистов.
На этот раз эксперт, уволенный с «Матч ТВ», не оставил без внимания выступление национальной команды в квалификации ЧМ-2018.
- Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке? — написал Уткин в Твиттере.
Ну и,белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке?)— Василий Уткин (@radioutkin) 11 октября 2017 г.