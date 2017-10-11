Василий Уткин: Белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? 19 11.10.2017, 19:56

5,388

Василий Уткин

Российский комментатор в очередной раз позлорадствовал неудаче белорусских футболистов.

На этот раз эксперт, уволенный с «Матч ТВ», не оставил без внимания выступление национальной команды в квалификации ЧМ-2018.

- Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке? — написал Уткин в Твиттере.