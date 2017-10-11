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В Крынках посадили дуб в честь Сократа Яновича

  • 11.10.2017, 20:05
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Дерево будет напоминать о силе и неуступчивости знаменитого белорусского писателя.

В Крынках посадили дуб в честь знаменитого писателя Сократа Яновича. передает «Радыё Рацыя».

Дерево будет напоминать о силе и неуступчивости Сократа Яновича, говорит инициатор и председатель фонда Villa Sokrates профессор Леон Тарасевич.

- Хорошо, что появился этот дуб, что он растет. Мне интересно, как это весной будет. Как пойдут новые листья, как начнет жить такое дерево, так как у дуба есть такая особенность, что он разрастается в ширину. Когда молодой, то это не видно еще. Но думаю, будет иметь свою своеобразие и наверняка будет такой же твердый как Сократ.


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