В Страсбурге открыли памятную Звезду Небесной сотни1
- 11.10.2017, 20:18
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Звезду героям Небесной сотни установили возле здания Совета Европы.
В Страсбурге открыли памятную Звезду Небесной сотни. Во время торжественного открытия присутствовал президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Как отметил Порошенко, Евромайдан стал поворотным моментом, который привел к настоящему пробуждению украинцев как нации.
Проект Европейские плиты, расположенный возле здания Совета Европы, стартовал осенью 2014 года.