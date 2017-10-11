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В Страсбурге открыли памятную Звезду Небесной сотни

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  • 11.10.2017, 20:18
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Фото: president.gov.ua

Звезду героям Небесной сотни установили возле здания Совета Европы.

В Страсбурге открыли памятную Звезду Небесной сотни. Во время торжественного открытия присутствовал президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как отметил Порошенко, Евромайдан стал поворотным моментом, который привел к настоящему пробуждению украинцев как нации.

Проект Европейские плиты, расположенный возле здания Совета Европы, стартовал осенью 2014 года.


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