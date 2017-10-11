После запуска АЭС белорусы будут платить за свет еще больше? 16 11.10.2017, 20:15

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Фото: Global Look Press

Минэнерго озвучило планы на 2020 год.

В Беларуси корректируются тарифы на электроэнергию. Пока промпотребители оплачивают 10,79 цента за киловатт-час, жители – 5,49 цента (без НДС). Владимир Потупчик, министр энергетики республики объяснил, что тариф населения – «самый низкий на постсоветском пространстве». При этом энергетики тратят 6,81 цента на 1 кВТ.ч, сообщает БелТА.

В 2018 году реальный сектор экономики оплатит услуги по сниженному на 0,6 цента тарифу, гораздо меньше будут платить и «отдельные группы потребителей». А вот каким будет тариф для остального населения энергетики не берутся озвучивать.

– Если бы были данные, каким будет курс белорусского рубля, стоимость газа и другие показатели, влияющие на тариф, я бы назвал его. Этот параметр может двигаться, – пояснил Потупчик. – Будет действовать тариф, обеспечивающий 100% возмещение затрат энергетиков.

К моменту ввода БелАЭС тариф для промышленной группы потребителей будет составлять 7,25 цента за 1 кВт.ч. Снизится после ввода в эксплуатацию БелАЭС и себестоимость производства.