Под Светлогорском «робингуды» обчистили магазин и накормили всю деревню 22 11.10.2017, 20:30

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Трое молодых парней созвали на невиданный пир всех желающих односельчан.

В четверг, 5 октября в Светлогорском районе ночью трое молодых людей 1995 и 1991 годов рождения разобрали шиферную крышу сельмага и украли продукты, напитки и другие товары. Награбленное погрузили в личный автомобиль одного из подозреваемых. Кстати, авто послужило для воров «стремянкой», чтобы взобраться на крышу, пишет belaruspartisan.org.

Все награбленное – 85 различных наименований прод- и промтоваров на сумму 1200 рублей спрятали в лесном массиве близ деревни. А на следующий день перевезли «схрон» на дачу одного из подельников, а затем – созвали на невиданный пир всех желающих односельчан.

Застолье невиданной щедрости привлекло внимание правоохранителей:

– Подозреваемые в краже были задержаны по горячим следам, – сообщил ranak.by старший следователь Светлогорского РОСК. – Похищенное было изъято, а подозреваемые арестованы. Двое из них уже были судимы по аналогичной статье.

Против деревенских «робингудов» завели дело по статье «Кража», максимальное наказание по ней – до 4 лет лишения свободы.