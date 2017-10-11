закрыть
12 октября 2017, четверг, 0:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Светлогорском «робингуды» обчистили магазин и накормили всю деревню

22
  • 11.10.2017, 20:30
  • 10,360

Трое молодых парней созвали на невиданный пир всех желающих односельчан.

В четверг, 5 октября в Светлогорском районе ночью трое молодых людей 1995 и 1991 годов рождения разобрали шиферную крышу сельмага и украли продукты, напитки и другие товары. Награбленное погрузили в личный автомобиль одного из подозреваемых. Кстати, авто послужило для воров «стремянкой», чтобы взобраться на крышу, пишет belaruspartisan.org.

Все награбленное – 85 различных наименований прод- и промтоваров на сумму 1200 рублей спрятали в лесном массиве близ деревни. А на следующий день перевезли «схрон» на дачу одного из подельников, а затем – созвали на невиданный пир всех желающих односельчан.

Застолье невиданной щедрости привлекло внимание правоохранителей:

– Подозреваемые в краже были задержаны по горячим следам, – сообщил ranak.by старший следователь Светлогорского РОСК. – Похищенное было изъято, а подозреваемые арестованы. Двое из них уже были судимы по аналогичной статье.

Против деревенских «робингудов» завели дело по статье «Кража», максимальное наказание по ней – до 4 лет лишения свободы.


Мнение

Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям