Клоунов в отставку! 2 Кирилл Живолович, «БелГазета»

11.10.2017, 20:36

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Почему в адрес белорусских футболистов так позволено выражаться, а в отношении чиновников - нет?

Калеки недоделанные. Уроды колченогие. Сволочи откормленные. Кривоножки хромые. Твари безмозглые. Инвалиды безногие. Ушлёпки чмошные. Мрази продажные. Тупицы грязные. Слабаки женоподобные. Почему в адрес белорусских футболистов так позволено выражаться, а в отношении государственных деятелей - нет?

В очередной раз досталось белорусским футболистам на прошлой неделе - и от приезжих голландцев, и от собственных болельщиков. Хотя к игрокам борисовская публика была милостива и, несмотря на слабовольное поражение, в концовке матча даже одарила благодарственным гулом: «Мо-лод-цы!». И в этом отношении зрителя, очень тонком, где на грани соседствуют ненависть и любовь, страсть и безразличие, уважение и позор, скрыто интересное проявление общественного настроения.

Белорус редко бывает максимально искренен. Он всегда немножко лукавит, постоянно чуть-чуть приукрашивает или тихонько умалчивает. В милиции и в госорганах, на собеседованиях и на свиданиях, на выборах и у врачей. Мы постоянно думаем слегка иначе, чем говорим и делаем. Но в некоторых местах в эмоциональных порывах позволяем себе больше обычного.

Одним из таких мест являются разнообразные ристалища - гладиаторские арены в прошлом или футбольные стадионы в настоящем. Народ, охваченный стихией общего приподнятого настроения, ведет себя громко и раскованно. Под воздействием внешних и внутренних факторов люди максимально раскрепощаются, сливаются с толпой и чувствуют коллективную безнаказанность.

В такие моменты звучат самые искренние, честные и точные сигналы относительно происходящего перед глазами: «Судья - тридвараз!», «Мы «Динамо» - вы г…о!», «С*** СКА!» и т.д. Если бы в этот момент на поле выпустили вместо спортсменов членов любого правительства, то стилистика толпы вряд ли приобрела бы больше доброжелательности. Скорее наоборот. То, что прощают Стасевичу и Сигневичу, не сравнится с претензиями к Кобякову и Мясниковичу.

Симпатии болельщиков можно заслужить разными способами. У белорусских футболистов это получилось немного чудаковато: их жалко, им сочувствуешь, их хочется обнять и заплакать. Люди даже к тренеру сборной с квалификацией и мировоззрением на уровне жодинского автозавода относятся как бы спокойно и толерантно - как к своему мужику, как к братану, по-соседски, с понимающим похлопыванием по плечу и дружеским сочувствием на всякий случай. С таким, что в одной очереди постоять, что пивка попить, что национальной командой поруководить - милое дело.

Совсем другое дело - найти объяснение тому, что белорусский футбол (и разве только футбол?) год за годом деградирует по всем показателям. Деградацию в спорте, стагнацию в экономике, слухи о либерализации и прочие поручения правительству у нас принято считать признаками некой стабильности. Такой стабильности, которая в основном уже стабилизец, полный и непоправимый.

Так вот, футбольные болельщики верно разделяют свои симпатии и пристрастия с претензиями и вопросами. Они еще не знают, что делать, но уже понимают, кто виноват - они не винят игроков, тренеров, специалистов. Они наконец-то зрят в область корнеплода - туда, где сидят футбольные чиновники. Сидят и вредят. И неважно, умышленно или с чистыми намерениями, но по неразумению. Главное, что вредят и явно не там сидят.

Столь часто в околофутбольных кругах клоунами конкретных людей не называли со времен ораторского расцвета Тумиловича. «Клоунов в отставку!» - звучит не только на спортивных форумах, но и среди достаточно лояльных ранее к руководству федерации журналистов, футболистов и тренеров. Люди прекрасно понимают и знают, кто вокруг клоунаду разводит, и знают их пофамильно. Не хватает только умений четко сформировать собственный запрос, отвечающий интересам зрителей, а не клоунов.

Как только дозреет в массовом сознании футбольного болельщика, что не на поле и не в тренерском кресле находятся те, кто должен ответить за плачевные результаты последних лет в белорусском футболе, тут же очень быстро появятся ретрансляторы столь смелой и сильной позиции. А там, глядишь, и в других отраслях найдутся, кому ответить. И люди в общении с недосягаемыми ранее величинами станут уместно и правомочно использовать правильные характеристики - эмоционально не слабее, чем в отношении футболистов из первого абзаца.

Кирилл Живолович, «БелГазета»