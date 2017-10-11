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Ученые: Танцы помогают в изучении точных наук

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  • 11.10.2017, 21:03
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Специалисты заметили прямую связь между занятием танцами и наличием научных степеней у ученых.

Специалисты Университета Северной Каролины провели опрос среди выпускников специальностей STEM (технические направления и точные науки). Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of STEM Education. Ученым удалось доказать, что творческие занятия позволяют ученому найти новые подходы к решению проблемы и рассмотреть научные данные с разных сторон, пишет vladtime.ru.

Специалистам удалось заметить прямую связь между занятием танцами и наличием научных степеней у ученых. При этом эти две области имеют зависимость друг от друга – успехи в научной среде помогают поднять интерес к искусству, а танцы помогают ученому найти нестандартные подходы к методам и создать новые.

Авторы исследования признают его ограниченность и планируют в дальнейшем провести масштабный эксперимент с использованием данных и о других видах искусства.


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