Замминистра обороны Украины задержан по подозрению в коррупции 7 11.10.2017, 21:16

3,122

Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло дело о коррупционных схемах растраты в Минобороны страны.

В Украине в среду, 11 октября, задержан заместитель министра обороны страны и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. Обоих подозревают в причастности к растрате 149 млн гривен государственных средств при закупке топлива для военного ведомства. Задержания произошли в рамках дела о коррупционных схемах растраты в Минобороны, раскрытого сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает “Немецкая волна”.

Как говорится в сообщении, распространенном на сайте ведомства, в начале 2016 года Минобороны провело открытые торги на закупку топлива. В итоге с одним из коммерческих предприятий, предложение которого признали наиболее выгодным, 13 и 18 мая 2016 года было заключено 14 договоров на поставку топлива для техники специального назначения за счет средств Госбюджета на сумму более 1 млрд гривен. Стороны также подписали дополнительные соглашения, в которых "безосновательно была увеличена цена за единицу товара в среднем на 16 процентов от начальной цены". В итоге поставщику было перечислено 149 млн 339 тыс. гривен.

Изучив факты, полученные в ходе досудебного расследования, следствие пришло к выводу, что высокопоставленные чиновники министерства обороны заключили предварительный сговор с представителями коммерческого предприятия, а также совершили растрату госимущества с использованием служебного положения. Заместителя министра обороны и директора департамента госзакупок подозревают в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения в отношении обоих подозреваемых.