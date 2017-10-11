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Память повстанцев 1863 года почтят в другом формате

  • 11.10.2017, 21:29
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Белорусы будут на протяжении месяца посещать и чтить исторические места, связанные с героями восстания.

Оргкомитет по празднованию Дня памяти повстанцев 1863 года, который ежегодно проходит в Свислочи и Якушовке, обратился к гражданскому обществу страны, передает «Радыё Рацыя». В пресс-релизе говорится следующее:

«Поскольку нынешний фестиваль не будет проходить в привычном формате, общественным активистам из разных районов Гродненщины и всей Беларуси предлагается в течение октября-ноября текущего года в разные дни приезжать в Свислочь и Якушовку, возлагать цветы к памятникам, ставить свечи, чтить память национальных героев и патриотов возрождения всеми легальными способами. Оргкомитет призывает также в этот период посещать и чтить другие исторические места и памятники, связанные с памятью героев освободительного восстания 1863-64 годов.

Оргкомитет заявляет, что в 2018 году, когда будет отмечаться 155-летие со времени освободительного восстания, есть намерение вернуться к привычному массовому и торжественному формату проведения в Свислочи Дня памяти повстанцев».


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