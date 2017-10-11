Максим Винярский: Может, хватит быть послушными?2
- 11.10.2017, 22:01
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Активист «Европейской Беларуси» приглашает на Марш рассерженных белорусов 2:0.
Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский увидел схожесть в абсурдной работе милиционеров в РФ и Беларуси.
Напомним, в РФ был вызван на допрос блогер из-за отрывка из «Незнайки на Луне».
«Может хватит быть послушными? Долой полицейское государство!
P.S. Марш рассерженных белорусов 2.0 - 21 октября - 14.00 Октябрьская площадь», - написал Максим Винярский на своей странице в «Фейсбуке».