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Максим Винярский: Может, хватит быть послушными?

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  • 11.10.2017, 22:01
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Максим Винярский

Активист «Европейской Беларуси» приглашает на Марш рассерженных белорусов 2:0.

Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский увидел схожесть в абсурдной работе милиционеров в РФ и Беларуси.

Напомним, в РФ был вызван на допрос блогер из-за отрывка из «Незнайки на Луне».

«Может хватит быть послушными? Долой полицейское государство!

P.S. Марш рассерженных белорусов 2.0 - 21 октября - 14.00 Октябрьская площадь», - написал Максим Винярский на своей странице в «Фейсбуке».


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