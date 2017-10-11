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Мадрид: Каталония должна определить свой статус к 16 октября

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  • 11.10.2017, 22:25

Премьер-министр Испании выступил с обращением к лидеру Каталонии.

Правительство Испании заявило, что до 16 октября власти Каталонии должны принять решение по вопросу о независимости, передает «Радио Свобода».

Как заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой, если каталонский лидер Карлес Пучдемон объявит о независимости автономной области, то ему дается ещё 3 дня на изменение решения.

В ином случае правительство, опираясь на статью 155 Конституции Испании, приостановит статус региональной автономии в Каталонии и введёт там прямое правление.

Ранее в среду Рахой потребовал от Барселоны разъяснить, принял ли 10 октября региональный парламент решение о выходе из состава Испании.

В тот день Пучдемон объявил что Каталония получила такое право по итогам референдума 1 октября, но отложил официальное провозглашение независимости.

В ходе плебисцита более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость Каталонии. Но центральная власть объявила референдум незаконным. Не признали его и ведущие страны ЕС - Германия, Франция и Италия, призвавшие урегулировать кризис путем переговоров между Барселоной и Мадридом.


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