«До такой дикости мало какое государство доходило» 16 11.10.2017, 22:55

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Бизнесменам в Беларуси предлагают купить свободу за деньги.

В Беларуси планируется принять декрет, согласно которому предприниматели смогут откупиться от тюрьмы. Для этого бизнесменам нужно будет внести обеспечительный депозит, при наличии которого уголовное дело по экономической статье против них не заводят вообще или ведут по более мягкой процедуре, которая исключает меру пресечения в виде лишения свободы, пишет «Белсат».

Чтобы предпринимателя не посадили, ему нужно внести депозит в «Беларусбанк» в размере минимум 50 тысяч рублей.

«Под видом либерализации чиновники представили проект «оплаты сиденья предпринимателей». По умолчанию они предполагают, что каждый предприниматель преступник и должен сесть в тюрьму. Но если ты заплатишь 50 тыс. рублей (около 25 тыс. долларов), ты в эту тюрьму не сядешь. Фактически это рэкет на государственном уровне, это дискредитация нашего государства на международной арене. До такой дикости мало какое государство доходило», – отметил руководитель компании «Финансовый аутсорсинг» Юрий Воскресенский.

«Всех предпринимателей назвали потенциальными уголовниками, но самое циничное, что преступление готовы простить, если ты внесешь деньги в казну. Этот абсурд», – говорит он.

По словам Воскресенского, против авторов этого проекта закона нужно возбудить уголовное дело, так как они дискредитируют Беларусь.