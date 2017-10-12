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Румыния не выдала лицензию на вещание российскому каналу РТР

  • 12.10.2017, 7:40

Все члены румынского Нацсовета согласились, что есть опасность необъективной подачи информации и трансляции пропаганды.

В Румынии Национальный совет по телевидению и радио отказал в выдаче лицензии на вещание на территории страны российскому телеканалу РТР. Об этом сообщает Укринформ.  

За отказ проголосовали единогласно все девять членов совета.  

Член совета Валентин Жукан пояснил, что есть опасность того, что канал будет показывать пророссийские пропагандистские материалы и неправдивую информацию о ЕС и США.  

Его коллега Дорина Руссу отметила, что в Молдове канал РТР неоднократно штрафовали за необъективное освещение событий в Украине и за антиевропейскую пропаганду.


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