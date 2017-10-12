Павла Северинца задержали за акцию против учений «Запад-2017» 8 12.10.2017, 7:49

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Павел Северинец

Политика задержали поздно вечером возле дома.

Сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, которого 2 октября осудили на 15 суток за акцию «За мирную Беларусь», в среду вечером по дороге домой задержали для отбывания наказания.

Об этом сообщила пресс-служба БХД со ссылкой на супругу политика.

«Бегу домой с работы, Павел меня встречает, как всегда, обнимает, забирает сумки, придумываем по дороге к дому, что вкусного приобретем. В нашем месте покупаем яблоки, бананы, мандарины. Спешим к дому… И его забирают просто с улицы, без капли сочувствия к беременной женщине, не давая забрать собранную сумку или попрощаться. Я многое научилась принимать, но такого неуважения к человеку, использования любой возможности, чтобы унизить, запретить, показать свою силу, я не могу принять и не приму никогда», — сказала жена политика Ольга Северинец.

Напомним, за участие в акции Белорусского Национального Конгресса «За мирную Беларусь» против военных учений «Запад-2017» Павел Северинец был осужден на 15 суток. Его осудили еще 2 октября. Но сразу не арестовали.

Владимир Некляев за участие в акции уже отсидел семь суток, Николай Статкевич — 15. Вчера был также задержан координатор гражднской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.