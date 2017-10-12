В Нидерландах откажутся от бензиновых и дизельных авто 6 12.10.2017, 7:52

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Речь идет только о новых машинах, то есть на рынке новых авто в 2030 году не будет машин, которые ездят на бензине.

Правительство Нидерландов презентовало детальный план по отказу от машин на бензине или дизельном топливе. В стране их не должно остаться к 2030 году, сообщает Electrek.

Речь идет только о новых машинах.

Отказываться от традиционных авто будут в пользу электрокаров. Сейчас они занимают только 2% рынка страны и в больше мере это машины Tesla.

Подобное решение обсуждают и другие страны: Франция, Великобритания, Шотландия.