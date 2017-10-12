В Нидерландах откажутся от бензиновых и дизельных авто

В Нидерландах откажутся от бензиновых и дизельных авто6
- 12.10.2017, 7:52
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Речь идет только о новых машинах, то есть на рынке новых авто в 2030 году не будет машин, которые ездят на бензине.
Правительство Нидерландов презентовало детальный план по отказу от машин на бензине или дизельном топливе. В стране их не должно остаться к 2030 году, сообщает Electrek.
Речь идет только о новых машинах.
Отказываться от традиционных авто будут в пользу электрокаров. Сейчас они занимают только 2% рынка страны и в больше мере это машины Tesla.
Подобное решение обсуждают и другие страны: Франция, Великобритания, Шотландия.