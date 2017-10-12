закрыть
12 октября 2017, четверг, 10:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Санкции против Кремля: администрацию Трампа обвиняют в нерешительности

3
  • 12.10.2017, 7:58
  • 1,990
Фото: AP

Американские сенаторы Кардин и Маккейн удивлены задержкой Белого дома с санкциями против РФ.

Двое сенаторов США – демократ из Мэриленда Бен Кардин и республиканец из Аризоны Джон Маккейн – опубликовали в среду совместное заявление, где указывается на то, что прошло уже десять суток с 1-го октября, когда для администрации Трампа истек срок, в который она должна была заявить о применении санкций против оборонного сектора и разведывательных служб России, пишет «Голос Америки».

Этот порядок был закреплен в «Законе о противостоянии противникам Америки путем санкций», главными авторами которого и являются сенаторы Кардин и Маккейн.

«Промедление ставит под вопрос приверженность администрации Трампа биллю о санкциях, который обрел силу закона более двух месяцев назад, после многомесячных общественных дебатов и прений в Конгрессе. У администрации было достаточно времени позаботиться об этом», – сказано в заявлении.

«В дополнение к этому, – говорится далее, – нет признаков того, что имеют место значительные дипломатические усилия, направленные на вовлечение наших союзников в Европе, и лидерство в усилиях по увеличению давления на Москву. Намерения Конгресса были ясными, что отразилось в поддержке законопроекта подавляющим двухпартийным большинством».


Мнение

Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский


Интервью

Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю