закрыть
12 октября 2017, четверг, 10:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Найдено эффективное средство для похудения

2
  • 12.10.2017, 8:12
  • 5,339

Открытие сделали ученые Испании.

Ученые из Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III в Испании обнаружили белок, который может стать мишенью для препаратов, предназначенных для лечения ожирения. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications, пишет Lenta.ru.

Ожирение в последние десятилетия приобрело масштабы глобальной эпидемии, которая затронула 2,2 миллиарда человек. Исследователи проанализировали образцы жировой ткани у пациентов, страдающих от лишнего веса, и выяснили, что в образцах содержится аномальное количество белка протеинкиназы MKK6. Это соединение препятствует превращению белого жира в бурый, который сжигается для поддержания температуры тела.

Белая жировая ткань хранит запас избыточных калорий, и ее накопление способствует ожирению. Бурая ткань считается «хорошим» жиром, который постоянно сгорает. Показано, что у мышей, не имеющих MKK6, больше бурого жира, и эти грызуны не страдают от ожирения. Таким образом, ингибиторы протеинкиназы останавливают ожирение и помогают вернуть нормальный вес.


Мнение

Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский


Интервью

Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю