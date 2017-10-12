ИП — властям: «Слазьте, вы не справились!» 4 12.10.2017, 8:16

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ФОТО: EURORADIO.FM

С таким лозунгом предприниматели обратятся к властям 21 октября в Минске во время Марша рассерженных белорусов 2.0.

Об этом в комментарии пресс-службе БНК заявил бывший предприниматель, активист Валентин Трокский, который неоднократно участвовал в акциях протеста.

— Расскажите, работаете ли вы сейчас и где? Какая ситуация с зарплатами у вас, ваших знакомых?

— Постоянной работы у меня нет. И вот по каким причинам — отрицательный опыт предпринимательства в созданных правительством условиях, предпенсионный возраст с вытекающими дополнительными проблемами трудоустройства, а также унизительная предлагаемая зарплата при найме.

Знакомые и родственники независимо от трудоустройства и зарплат недовольны ухудшением материального состояния. Цены растут, суммы различных платежей повышаются, вводятся новые поборы. Зарплаты при этом растут гораздо медленнее, а иногда и урезаются. И это в ситуации, когда объявленный официальный средний статистический уровень зарплат (в районе 820 рублей) далек от фактического. Например, мой знакомый получает за работу сторожем около 200 рублей.

— Расскажите подробнее о вашем отрицательном опыте предпринимательства.

— Первую на двоих с компаньоном небольшую фирму (ООО) оптовой торговли товарами промышленного назначения пришлось закрыть. Когда движение средств на счете предприятия достигло суммы в эквиваленте около 18 000 долларов США, нагрянула проверка и, перевернув гору финансовых документов, нашла-таки сомнительное нарушение. Последовавшие за этим устные претензии на оплату неподъемных штрафов и угрозы наступления других неприятных последствий напоминали бандитский наезд. Деятельность предприятия была приостановлена, работники остались без содержания. Официальное письменное обращение от лица фирмы в проверявшую инстанцию с аргументами в пользу отсутствия нарушений осталось без ответа. Фирму решено было закрыть. Вторая моя попытка предпринимательства была в области грузоперевозок автотранспортом, третья — изготовление тротуарной плитки. Все попытки закончились неудачами из-за постоянных и вновь вводимых, спорных с точки зрения здравого смысла ограничений, поборов, произвольно меняющихся чиновниками условий работы. И, «контрольный выстрел» — ограничение по найму работников для ИП.

Также негативно повлияла созданная в стране правителем атмосфера презрительного отношения к предпринимателям – «вшивым блохам», его бахвальство вот-вот пожать руку последнему предпринимателю.

— Для чего, по-вашему был введен Декрет №3? Из-за чего власти приостановили его действие весной и почему вернули сейчас?

— Дремучая волюнтаристская политика и средневековая экономика правителя и его властной вертикали привели страну к огромному финансовому дефициту и потере международного авторитета. В пересчете на душу населения каждый, даже новорожденный гражданин Беларуси, уже должен сумму в эквиваленте превышающую 4 000 долларов США. МВФ в кредите отказал. Российские преференции заканчиваются. Назревает крах. Декрет № 3 — попытка возложить бремя финансового дефицита на плечи народа, стремление обеспечить постоянное поступление денежных средств в дырявые карманы власть предержащих путем фактического установления крепостного права и назначения оброка. Суть декрета — массовое ограбление.

Первая попытка массового ограбления была слишком прямолинейна и всем понятна своей неприкрытой алчностью. Вследствие массовых протестных акций против Декрета № 3, организованных оппозиционными структурами Беларуси весной этого года, декрет был приостановлен. Нынешний вариант декрета — вторая попытка массового ограбления, уже хитро завуалированная под термином «самозанятости», но не менее алчная. Видно, власть очень сильно прижало, если они рискуют повторно реализовать этот декрет.

— 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Его требования — отмена «декрета о тунеядстве» и других незаконных поборов, повышение зарплат и пенсий, проведение экономических реформ. Получится ли добиться выполнения этих задач?

— На Марше в Минске мы снова заявим о своих требованиях. Должны прозвучать лозунги «Отменить декрет №3! Мы не дармоеды!», «Достойный труд за достойную зарплату!», «Достойному народу — достойное правительство!», «Нынешние слазьте, вы не справились!» Все у нас получится, если нас будет много и если будем солидарны и тверды.