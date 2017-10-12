Фермер: Чиновники на местах превратились в князьков 11 12.10.2017, 8:49

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Как молодой фермер пытался возродить родную деревню.

Три козы, шесть овец. Утки есть, гуси, индейки, куры. А еще свиньи и четыре коровы. Такое хозяйство ведет Сергей Королев, плотник из-под Минска. Жить в деревне мечтал с детства, когда приезжал к бабушке. Осуществил свою мечту уже взрослый, переехав из столицы в родную деревню вместе с женой и двумя детьми. Построил небольшой домик. Здесь, в деревне Малявки Минского района, родились еще два ребенка. Животные нужны, чтобы кормить семью. Но нет чем кормить скот – сельсовет почти не дает земли ни под выпас, ни под сено, ни купить, ни во временное пользование, передает «Белсат».

«Председатель получается, как князек в этом государстве», – возмущается Сергей Королев.

Деревня Малявки совсем рядом со второй кольцевой автодорогой и принадлежит Горанскому сельсовету. Люди постоянно живут только в 8-ми домах, остальные – летние дачники. А когда-то в Мальках было столько семей, коров втроем пасти надо было.

Чтобы возродить свою родную деревню, Сергей ведет переписку с чиновниками, ходит на приемы, просит дать землю – пусть неудобную, лишь бы трава росла. Но получает циничные ответы.

«Сельсовет говорит на Ольшевского в райисполком обращаться – пошли на прием, сказали не дадим землю, режьте животных», – говорит индивидуальный предприниматель.

За два года борьбы с сельсоветом многодетная семья получила только 65 соток малыми наделами.

«Как сказал однажды наш председатель Чудаков Иван Степанович, закон можно трактовать и в одну, и в другую сторону. Очень жаль, что молодым семьям обещают много, возрождение села. Но это не так. Ни инфраструктуры, ни образования, ничего нет», – говорит жена Сергея и многодетная мать Ульяна Королева.

К «Белсату» Королевы обратились, увидев на государственных телеканалах репортаж про доброго Александра Лукашенко, который подарил корову многодетной семье в Осиповичском районе. Возмутились, так как по себе знают, как действительно выглядит хваленая государственная поддержка молодых деревенских семей.

«Три года мы ходим по всем инстанциям, но те двери перед нам не открывают. Наверное, надо заканчивать с хозяйством и уезжать в Минск», – разочарованно объясняет Ульяна.

А значит, из деревни исчезнет семья из шести человек и самостоятельное хозяйство. Вот такое возрождение села.