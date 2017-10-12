Дмитрий Гордон: Путин очень не любит, когда его бойкотируют 2 12.10.2017, 9:20

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Дмитрий Гордон

Фото: Gordonua.com

Оказывать давление на Россию нужно в разных сферах, в том числе спортивной.

Разрешить конфликт в Украине можно только при участии США, добиться прогресса путем переговоров президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина не удастся. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал журналист Дмитрий Гордон.

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин, который тоже участвовал в программе, предложил Порошенко поехать на переговоры в Москву. "Нужно одному человеку закинуть гордость в рюкзачок, поехать в Россию и не уезжать оттуда, пока не приедет с приемлемым для Украины вариантом", – сказал он.

"В этом есть какое-то унижение. Если встречаться на нейтральной территории – я это понимаю... Другое дело – будет ли Путин слушать. Что президент Украины ему скажет? "Знаешь, Володь, давай заканчивай. Уходи с Донбасса и заодно из Крыма. Это же наша территория". И он в ответ: "Знаешь, Петя, ты меня убедил, наверное, ты прав". Но этот же разговор не может произойти. Значит, он ему скажет: "Из Крыма – даже не думай, я оттуда не уйду. С Донбасса – могу, но..." То есть я не вижу, как можно договориться с ним", – прокомментировал предложение Добкина Гордон.

Путин разговаривает со всеми с позиции силы, поскольку у него есть ядерное оружие, продолжил журналист.

"Он разговаривает с позиции силы, он доминирует. И у него есть чем доминировать, у него ракеты ядерные есть! Мы же видим, как разговаривает Ким Чен Ын и в открытую посылает Трампа... Конечно, может, это ролевая игра такая, тем не менее, я не понимаю, что надо сдать, чтобы с Путиным договориться", – сказал Гордон.

Подкупить боевиков на Донбассе, по мнению журналиста, у Украины не выйдет, скорее Россия подкупит украинских политиков.

"У России сейчас очень много денег. У Украины – намного меньше, к тому же, украинские деньги выводятся властью и олигархами в офшоры. Поэтому подкупают как раз наших. И не просто подкупают, а массово скупают. Россия не жалеет на это денег. По моему мнению, разрешить эту ситуацию может только одна страна – США – методичным выкручиванием рук России", – заявил журналист.

Он считает, что оказывать давление на Россию нужно в разных сферах, в том числе спортивной – призвав бойкотировать чемпионат мира по футболу, который РФ примет в 2018 году.

"В РФ планируется чемпионат мира по футболу. Призовите бойкотировать! Уберут же российскую сборную с зимней Олимпиады. Целый ряд федераций уже сказали, что не хотят участия России в Играх за допинг. Что мешает перед чемпионатом мира сказать: "Бойкот!" Ведь Путин очень не любит, когда бойкотируют. То есть я говорю о ряде моментов, которые могут вынудить Россию отступить. Знаете, если я хочу от вас чего-то добиться, я скажу: "Этого не получится!" – "Ну и черт с ним!" – "А еще этого". – "Да ничего..." Но когда я молотком начну бить по пальцам, вы начнете иначе разговаривать. Уже надо бить по пальцам", – считает журналист.