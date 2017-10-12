Белоруса с гранатой задержали в метро Петербурга 3 12.10.2017, 9:26

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Срочно закрывать станцию метро Петербурга и выводить людей пришлось правоохранителям накануне.

Причиной стала обнаруженная в сумке белоруса граната времен ВОВ, пишет nation-news.ru.

Накануне вечером в метро Санкт-Петербурга при традиционной проверке крупных сумок сотрудники полиции обнаружили опасный груз. На мониторе рентген-аппарата "Колан" при просвечивании одной из поклаж отчетливо проявилась граната.

Владельцем сумки и опасного груза оказался 42-летний гражданин Республики Беларусь. Из-за него пришлось на 20 минут закрывать станцию и экстренно выводить людей. Примерно в 20:00 в метро вновь запустили пассажиров.

По данным источника Информагентства Nation News, разрывной снаряд собран во времена ВОВ. Гранату отправили в Экспертно-криминалистический центр МВД на исследование. Белоруса - в отделение полиции.