В Сураже жители заправляют паром за свой счет

В Сураже жители заправляют паром за свой счет4
- 12.10.2017, 9:37
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Это получается дешевле, чем объезжать крюк в 80 километров.
- В воскресенье я на ту сторону ехала, мне паромщик говорит: вы быстрее назад, а то у нас солярки нет, паром только в двенадцать часов пойдет и в три, а больше сегодня ходить не будет. Туда поедете - и не приедете, - рассказывает kp.by Галина. Перебои с топливом у суражского парома, по словам местных жителей, случаются регулярно. Иногда, чтобы перебраться с одного берега Двины на другой, приходится заправлять паром за свой счет. Заехал автомобиль на паром, водитель отлил немного топлива - вот и поплыли.
Суражский паром в северо-восточной части страны - единственный. Некоторые даже включают его в список достопримечательностей Беларуси. Туристам и правда может показаться забавной пятиминутная переправа через реку на платформе, привязанной к тросу, которую приводит в движение трактор без колес. Да еще и абсолютно бесплатно! А вот для жителей городского поселка, разделенного Западной Двиной на две части, это хоть и привычная, но очень неудобная реальность.
В Сураже живет около тысячи человек. На одном берегу вся инфраструктура: предприятия, аптека, почта. На втором - крохотный магазинчик, один из цехов местного лесхоза и сотня жителей. В сезон к ним добавляются дачники. С весны до осени переправиться через реку можно только на пароме. Если паром почему-то не функционирует,на подхвате небольшой катер. Если и катер сломан, придется ехать в объезд около 80 километров.
- У кого же есть деньги ехать такой крюк?! - вздыхает пожилая женщина в ожидании парома. - Конечно, если я попрошу, меня сосед довезет. Но надо дать ему на бензин, да и еще сверху, чтобы что-то заработал. А предприятия выделяют средства, чтобы возить людей вокруг.Это же сколько денег тратится! Наверное, если сложить их за все время, как раз на мост и хватило бы.
На паром заезжает пара автомобилей, трактор, заходят люди. Плавучая платформа может перевезти за раз до 60 тонн. Согласно расписанию ходить паром должен каждые полчаса. Если с топливом все нормально, так и ходит, даже если людей собирается немного. Бывают на пароме и необычные пассажиры.
- Деревенские собаки знают, как на пароме через реку переплывать, - кивает паромщик на пса, который машет хвостом, глядя на приближающийся берег. - Еще здесь два выводка уток живет, они тоже с нами иногда катаются.
В прошлом году суражский паром модернизировали. Но жителей это не очень радует.
- Не паром нам нужен, а мост! - объясняют остановившиеся у магазина женщины. - Что этот паром? Сейчас начинается осень, он ходить не будет. А людям надо на работу. Зимой мы по льду бегаем и падаем в эту речку. Кто может, сам выползает, кого-то вытаскивают. Пока смертельных случаев не было, но проваливались. Пока не замерзнет совсем речка, очень страшно ходить. Но людям надо идти, и они идут.
Моста через Двину в Сураже не было никогда. Через приток Двины речушку Касплю мост есть, а вот через Двину не было. Только во время войны его дважды наводили - но взрывали партизаны. А больше моста в Сураже и не было.
- Кто идет в депутаты, обязательно пообещает нам мост, - смеются пенсионерки. - Хотя в последнее время уже и депутаты ничего не обещают.
- Да, в Сураже действительно была нештатная ситуация на паромной переправе – на участке закончилось топливо. Но она была разрешена в течение нескольких часов, - прокомментировал заместитель председателя Витебского райисполкома по строительству Алексей Героев. – Те, кто ее допустил, понесут ответственность за то, что паром не был вовремя обеспечен топливом. Кстати, паром осенью отправим на профилактический ремонт. А вот строительство моста в Сураже в ближайшее время, к сожалению, не планируется – в бюджете нет на это средств.