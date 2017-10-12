В Сураже жители заправляют паром за свой счет 4 12.10.2017, 9:37

1,754

Это получается дешевле, чем объезжать крюк в 80 километров.

- В воскресенье я на ту сторону ехала, мне паромщик говорит: вы быстрее назад, а то у нас солярки нет, паром только в двенадцать часов пойдет и в три, а больше сегодня ходить не будет. Туда поедете - и не приедете, - рассказывает kp.by Галина. Перебои с топливом у суражского парома, по словам местных жителей, случаются регулярно. Иногда, чтобы перебраться с одного берега Двины на другой, приходится заправлять паром за свой счет. Заехал автомобиль на паром, водитель отлил немного топлива - вот и поплыли.

На пароме жители городского поселка каждый день ездят на работу и по делам.

Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

Суражский паром в северо-восточной части страны - единственный. Некоторые даже включают его в список достопримечательностей Беларуси. Туристам и правда может показаться забавной пятиминутная переправа через реку на платформе, привязанной к тросу, которую приводит в движение трактор без колес. Да еще и абсолютно бесплатно! А вот для жителей городского поселка, разделенного Западной Двиной на две части, это хоть и привычная, но очень неудобная реальность.

Река делит поселок Сураж на две части и порой становится непреодолимой преградой для жителей.

Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

В Сураже живет около тысячи человек. На одном берегу вся инфраструктура: предприятия, аптека, почта. На втором - крохотный магазинчик, один из цехов местного лесхоза и сотня жителей. В сезон к ним добавляются дачники. С весны до осени переправиться через реку можно только на пароме. Если паром почему-то не функционирует,на подхвате небольшой катер. Если и катер сломан, придется ехать в объезд около 80 километров.

- У кого же есть деньги ехать такой крюк?! - вздыхает пожилая женщина в ожидании парома. - Конечно, если я попрошу, меня сосед довезет. Но надо дать ему на бензин, да и еще сверху, чтобы что-то заработал. А предприятия выделяют средства, чтобы возить людей вокруг.Это же сколько денег тратится! Наверное, если сложить их за все время, как раз на мост и хватило бы.

-Нам мост нужен! - считают жители Суража.

Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

На паром заезжает пара автомобилей, трактор, заходят люди. Плавучая платформа может перевезти за раз до 60 тонн. Согласно расписанию ходить паром должен каждые полчаса. Если с топливом все нормально, так и ходит, даже если людей собирается немного. Бывают на пароме и необычные пассажиры.

Паром освоили и четвероногие обитатели поселка.

Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

- Деревенские собаки знают, как на пароме через реку переплывать, - кивает паромщик на пса, который машет хвостом, глядя на приближающийся берег. - Еще здесь два выводка уток живет, они тоже с нами иногда катаются.

В прошлом году суражский паром модернизировали. Но жителей это не очень радует.

- Не паром нам нужен, а мост! - объясняют остановившиеся у магазина женщины. - Что этот паром? Сейчас начинается осень, он ходить не будет. А людям надо на работу. Зимой мы по льду бегаем и падаем в эту речку. Кто может, сам выползает, кого-то вытаскивают. Пока смертельных случаев не было, но проваливались. Пока не замерзнет совсем речка, очень страшно ходить. Но людям надо идти, и они идут.

-Мне повезло, я работаю на том же берегу, где и живу, - рассказывает Галина. - Но когда сменщики не могут перебраться через реку, приходится за них дежурить.

Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

Моста через Двину в Сураже не было никогда. Через приток Двины речушку Касплю мост есть, а вот через Двину не было. Только во время войны его дважды наводили - но взрывали партизаны. А больше моста в Сураже и не было.

- Кто идет в депутаты, обязательно пообещает нам мост, - смеются пенсионерки. - Хотя в последнее время уже и депутаты ничего не обещают.

Когда на пароме нет топлива, одна надежда на то, что водитель трактора или автомобиля поделится.

Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА

- Да, в Сураже действительно была нештатная ситуация на паромной переправе – на участке закончилось топливо. Но она была разрешена в течение нескольких часов, - прокомментировал заместитель председателя Витебского райисполкома по строительству Алексей Героев. – Те, кто ее допустил, понесут ответственность за то, что паром не был вовремя обеспечен топливом. Кстати, паром осенью отправим на профилактический ремонт. А вот строительство моста в Сураже в ближайшее время, к сожалению, не планируется – в бюджете нет на это средств.

Паром будет возить людей до того, как река начнет замерзать, а потом отправится на профилактический ремонт.

Фото: НАТАЛЬЯ ПАРТОЛИНА