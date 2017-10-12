Польша готовит компенсации за экспроприированную коммунистами собственность 3 12.10.2017, 9:42

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Фото: Daniel Franz

Бывшие собственники получат 20 процентов от стоимости национализированного имущества.

Польское правительство намерено возместить ущерб собственникам, чья недвижимость была экспроприирована коммунистической властью страны после Второй мировой войны. Соответствующий законопроект представил в среду, 11 октября, вице-министр юстиции Польши Патрик Яки, передает Немецкая волна.

Как сообщает агентство AFP, речь идет о выплате компенсаций взамен национализированной недвижимости. Бывшие собственники должны получить 20 процентов стоимости утраченного имущества. В рамках этого же законопроекта компенсации смогут получить и наследники граждан страны, потерявшие свои дома и участки еще до 1945 года, в частности, преследовавшимся нацистами евреям.

"Невозможно урегулировать все убытки со времен Второй мировой войны, особенно после стольких лет", - заявил вице-министр. Тем не менее, по его мнению, польское государство должно компенсировать гражданам их имущество "экспроприированное коммунистами". Кроме того, цель проекта должна помочь "инвестициям в городах", пояснил Яки.

По данным ассоциации бывших собственников, стоимость национализированной частной собственности в Польше оценивается примерно в 15 млрд евро. При этом многие земельные участки выведены из оборота, поскольку их правовой статус не выяснен до сих пор.