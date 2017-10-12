Активистка РЭП: От политики напрямую зависят достойная жизнь и оплата труда 12.10.2017, 10:17

Освобождение Игоря Комлика - наглядный пример того, как сработала профсоюзная солидарность.

2 и 3 октября в Ереване прошла субрегиональная встреча членских организаций Глобального профсоюза IndustriALL стран СНГ. Участвовала в ней и белорусская делегация, в которую вошли как независимые профсоюзы (РЭП, БНП и СПМ), так и профсоюз, входящий в ФПБ: Белхимпрофсоюз (работников химической, горной и нефтяной отраслей). Профсоюз РЭП представляла заместитель председателя Зинаида Михнюк, от БНП и СПМ присутствовали Николай Зимин и Александр Бухвостов. От Белхимпрофсоюза в Ереван приехала его председатель Светлана Клочок, пишет praca-by.info.

Также во встрече участвовали представители профсоюзов Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Украины. На повестке дня были условия работы профсоюзов в каждой стране; профсоюзную солидарность в условиях давления работодателей и репрессий властей; вызовы профсоюзам, которые бросают новые технологии, роботизация и сокращение доли человеческого труда.

Каждая страна-участница имела в распоряжении 10 минут для выступления – чтобы рассказать об экономической и политической ситуации.

Зинаида Михнюк рассказала, что по ее просьбе время выступления Беларуси было поделено между независимыми профсоюзами и ФПБ:

– Я говорила главным образом о солидарности: как с коллегами внутри страны, как и международной. Например, в прошлом году на 7 октября РЭП по всем регионам подал заявки на пикеты, и рабочие сказали, что надо пригласить и профсоюзы Федерации, раз они ассоциируют себя с профсоюзами. Мы их пригласили, но ни один руководитель из ФПБ не пришел. Также в выступлении я рассказала про Декрет №3: про то, как профсоюз РЭП сразу на него среагировал и стал собирать подписи по всей стране. Потом люди вышли, и мы не остались в стороне; помогали своим активистам погасить непомерные штрафы... И сегодняшнее «дело профсоюзов» - это месть за зимнюю кампанию. И конечно, упомянула ту кампанию международной солидарности, которую поднял IndustriALL с требованиями освободить Игоря Комлика.

Светлана Клочко, по словам Зинаиды Михнюк, в своем выступлении также говорила о давлении на членов профсоюза со стороны нанимателей:

– У нее тоже прозвучало, что при создании на одном предприятии профсоюзной ячейки рабочих давило начальство. Кроме того, в выступлении Клочко говорила, что издать Декрет №3 было не совсем правильным решением, когда нет новых рабочих мест.

Зинаида Михнюк рассказала и о проблемах, которые встают перед профсоюзами в других странах региона:

– Везде падает численность. Представитель Молдовы, например, докладывала, что из страны выехали квалифицированные работники. В Украине тоже, особенно после недавних событий, упала и численность, и объемы производства. Представители многих стран говорили, что с профсоюзами не особо считаются. Но вот, например, горно-металлургический профсоюз России – далеко не самая бедная организация: там высокая зарплата, есть заказы, работа и нет безработных. Поэтому про проблемы Беларуси – протесты, Декрет №3, репрессии – все слушали и только головами качали.

Ситуация с независимым профсоюзным движением в Беларуси в сравнении с другими странами региона выглядит действительно самой сложной:

– Беларусь – единственная страна из присутствующих на региональной встрече, где профсоюзы вынуждены участвовать в политике. В других странах профсоюзы с властью как-то менее проблемно сосуществуют. Поэтому нас иногда обвиняли в том, что мы «лезем в политику». А я всегда говорю, что независимый профсоюз не может отмежеваться от политики, потому что от политики напрямую зависят достойная жизнь и достойная оплата труда, - подчеркнула Зинаида Михнюк.

Вечером первого дня произошло радостное событие: пришла весть про освобождение из тюрьмы Игоря Комлика после двух месяцев заключения:

– Новость про Комлика прозвучала с утра на следующий день, и все повесели. Хотя уголовное дело не прекратили, но человек уже на свободе. Это был наглядный пример того, как сработала профсоюзная солидарность.