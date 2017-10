Денис Казакевич: Войну с народом Лукашенко проиграет 1 12.10.2017, 10:44

Евгений Афнагель

Каждый белорус может проявить свою солидарность.

К солидарности с арестованным за акцию протеста против учений «Запад-2017» координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем на своей странице в «Фейсбуке» призвал общественный активист Денис Казакевич:

- С весны редко выпадают несколько дней подряд, чтобы в Беларуси никто не сидел на сутках или в СИЗО по политическим мотивам. Непрекращающиеся аресты стали нормой, новой белорусской реальностью. На этот раз Евгений Афнагель. 15 суток.

Призываю Вас писать об этом на твиттер западным политикам, которые имеют дело с Беларусью или обладают существенным влиянием. Следующая акция протеста 21 октября. А пока можно поучавствовать в гражданской жизни и таким вот образом. И помните, войну с народом Лукашенко проиграет (c) Евгений Афнагель.

Вот образцы твитов. Просто, скопируйте, вставьте и нажмите «Твитнуть».

@RepChrisSmith yet again political activist was arrested for a peacefl protest in #Belarus. Yauhen Afnahel. 15 days https://goo.gl/H6wi4Z

@BZdrojewski yet again political activist was arrested for a peaceful protest in #Belarus. Yauhen Afnahel. 15 days https://goo.gl/H6wi4Z

@JosephDaul yet again political activist was arrested for a peaceful protest in #Belarus. Yauhen Afnahel. 15 days https://goo.gl/H6wi4Z