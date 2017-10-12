Президент Польши наградил героев, спасавших евреев 1 12.10.2017, 10:47

Фото:Grzegorz Jakubowski/KPRP

В Варшаве прошла торжественная встреча по случаю 75-ой годовщины создания в Польше Совета помощи евреям «Жегота».

Президент Польши Анджей Дуда вручил в среду высокие государственные награды группе польских граждан, заслуженных в деле спасения от геноцида еврейских соотечественников во время немецкой оккупации. В Президентском дворце в Варшаве прошла торжественная церемония, приуроченная к 75-ой годовщине создания в Польше Совета помощи евреям «Жегота» - подпольной организации по оказанию помощи евреям, преследуемым немецкими нацистами, передает «Радио Польша».

Президент Анджей Дуда напомнил, что в оккупированной немцами Польше за оказание помощи евреям угрожал расстрел. В этой связи президент особо отметил значение исторической правды и памяти. «Это необходимо для того, чтобы сегодня мы могли четко сказать, кто совершал преступления и кто был героем», – отметил президент Польши, вручая героям «Жеготы» государственные награды.

Глава польского государства также заявил, что намерен выступить с инициативой об установлении 17 марта национальным днем памяти о людях, спасавших евреев от немецких нацистов во время Второй мировой войны.

«Жегота» была организована в сентябре 1942 года писательницей Зофьей Коссак-Щуцкой и искусствоведом Вандой Крахельской-Филипович. Организация состояла из демократически настроенных активистов-католиков. Эта подпольная организация в оккупированной немцами Польше действовала по 1945 год. «Жегота» работала под эгидой польского эмиграционного правительства в Лондоне через подпольную делегатуру в Варшаве. Польша была единственной страной в оккупированной немцами Европе, где существовала такая организация. «Жеготе» удалось спасти жизни примерно 4 тыс. евреев.