Минский суд вынес приговоры по делу о договорных матчах 2 12.10.2017, 10:55

1,732

Фото: Ольга Шукайло

Организаторы «договорняков» получили до трех лет ограничения свободы, футболисты — крупные штрафы.

Суд Первомайского района города Минска вынес приговор по делу о договорных матчах в белорусском футболе.

Ряд футболистов и организаторов обвинялись по 253-й статье УК РБ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

Обвиняемыми по делу являлись следующие футболисты и тренеры: Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко, Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (все — «Луч»), а также бывший футболист Вячеслав Замара и экс-баскетболист из Украины Ярослав Лемик, пишет tut.by.

Замаре и Сыроквашко суд назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года каждому.

Маковскому — основное наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года.

Лемик приговорен к штрафу в размере 4000 базовых величин (около 92 000 рублей). Футболистов суд наказал штрафами на суммы от 400 до 1200 базовых величин (это от 9200 до 23 000 рублей).

Ряду обвиняемых назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с участием в профессиональных спортивных соревнованиях, на разные сроки в зависимости от их личности, а также характера и степени опасности совершенных деяний.

Отметим, что в Беларуси впервые рассматривалось подобное дело. Не было таких прецедентов и в России. Прокурор заявил, что информация о российских организаторах матча и футболисте «Ислочи» Александре Алумоне передана в правоохранительные органы РФ. Другие футболисты, участвовавшие в договорных матчах, были помилованы.