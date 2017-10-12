Фирма «Сезам», которая строит БелАЭС, стала банкротом 8 12.10.2017, 11:16

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Василий Бойко-Великий

Фото: ТАСС

«Росатом» купит у бизнесмена Василия Бойко-Великого компанию-подрядчика «Сезам», известную инцидентом с падением корпуса реактора для Белорусской АЭС.

Инжиниринговая «дочка» «Росатома» — «Атомстройэкспорт» (АСЭ) обсуждает возможность покупки подрядчика «Сезам», входящего в холдинг «Энергоатоминжиниринг» Василия Бойко-Великого, опасаясь банкротства подрядчика. Об этом говорится в опубликованных госкорпорацией закупочных материалах, пишет РБК. Согласно им «Росатом» выбрал оценщика Nexia Pacioli для проведения аудита (due diligence) «Сезама», минуя конкурсные процедуры.

Госкорпорация обосновала это решение сжатыми сроками проведения сделки: «проведение конкурентной процедуры закупки невозможно, поскольку результаты проведения due diligence, необходимые для принятия решения о приобретении акций «Сезама», будут известны не ранее января 2018 года». Данный факт приведет к необходимости привлечения иностранных субподрядных организаций на зарубежные проекты, передаче технической и рабочей документации на тепломонтажные работы и технологий, говорится в справке-обосновании о закупке у единственного поставщика. Кроме того, в этой справке АСЭ отмечает повышенные риски банкротства «Сезама» и невозможность предоставления компании дополнительного финансирования в рамках договоров генподряда по строительству Белорусской и Ростовской АЭС.

Владелец холдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий до прихода в агробизнес в 2002–2003 годах работал в «Росатоме», занимал должность заместителя исполнительного директора по инвестициям «Росэнергоатома» (отвечает за российские АЭС). Он также возглавлял совет директоров генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС — «Севзапатомэнергостроя». В 2006 году Бойко-Великий участвовал в создании холдинга «Энергоатоминжиниринг», специализирующегося на строительстве атомных и тепловых электростанций и других энергетических объектов.

Принадлежащий Бойко-Великому подрядчик «Росатома» стал широко известен после инцидента на площадке строительства Белорусской АЭС, который произошел летом прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что «Сезам» уронил корпус реактора для Белорусской АЭС при его перегрузке. Минэнерго Беларуси попросило его заменить, и упавший корпус реактора был отправлен на предприятие-изготовитель — завод «Атоммаш».

«Подобных «Сезаму» подрядчиков в России больше нет, — объясняет начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов. — Эта компания — наследник монтажного управления, созданного в СССР для атомной стройки, в том числе она участвовала в строительстве Калининской АЭС».

По его словам, число независимых подрядчиков «Росатома» сокращается.

Напомним, сроки сдачи первого блока Белорусской АЭС сдвинулись с 2018 года на 2019-й. Атомная станция в Беларуси строится с нарушением положений конвенций Эспоо и Орхуса. Беларусь не предоставила никаких обоснованных на исследованиях объяснений того, почему для строительства АЭС была избрана именно площадка в Островце, который находится в 50-ти км от Вильнюса. Не проведено ни одного исследования возможного радиоактивного влияния на случай аварии на международные воды, жителей Беларуси и соседних стран и окружающую среду.