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По Минску ездит «Порше» с документом от «Президиума РБ»

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  • 12.10.2017, 11:19
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Пропуск дает право на «стоянку и проезд всюду».

В жизни важно уметь отделять зерна от плевел. Как часто то, что может показаться на первый взгляд очень серьезной штукой, при детальном рассмотрении оказывается попыткой пустить пыль в глаза.

В минском дворе очевидец, с разрешения которого abw.by публикует это фото, заметил автомобиль Porsche c серьезной, на первый взгляд, бумагой под лобовым стеклом. Она имитирует пропуск от госструктуры с наличием государственного герба Беларуси, для пущей убедительности присутствует несколько штампов вроде "согласовано". Пропуск якобы дает право на "стоянку и проезд всюду". Только если вдуматься, то такого органа - "Президиум Республики Беларусь" - в природе не существует. Зато как звучит! Да еще контрольно-ревизионное управление при нем! 

"Ерунда это, а не пропуск, у меня еще Луна и Марс включены", - шутит один из пользователей соцсетей, обсуждая увиденное.

Впрочем, владелец Porsche не единственный обладатель такого "документа". Из разных областей Беларуси приходят фото авто с такими же важными "пропусками".


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