«Луч» выпустил лимитированную коллекцию «умных часов» 16 12.10.2017, 11:39

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Часы выполнены в трех цветовых вариантах.

Компания hoster.by вместе с заводом «Луч» выпустили лимитированную IT-серию часов, приуроченную к Минской неделе интернета, пишет агентство «БелТА».

У линейки с текстильными ремешками три цветовых варианта: ярко-голубой, черный графит и серый. Над дизайном работала компания hoster.by, которая отражает видение времени айтишниками.

Механизм часов выполнен на 15 рубиновых камнях с противоударным устройством оси баланса, а детали сделаны из высококачественной стали и латуни. Снаружи – алмазоподобное углеродное покрытие, которое используется в авиации и в часовом производстве встречается лишь в премиум-сегменте.

Завод «Луч» выпустил 150 экземпляров IT-часов. Их можно купить в фирменных магазинах, а стоят они 170 рублей (правда, это цена без учета торговых надбавок).