В честь Бориса Немцова в Киеве назовут сквер 3 12.10.2017, 11:57

Борис Немцов

В ближайшее время вопрос переименования одного из скверов в столице Украины будет вынесен на голосование.

Власти Киева уже подобрали сквер, который будет назван именем застреленного в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова. Как сообщает gordonua.com, oб этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В ближайшее время вопрос переименования будет вынесен на рассмотрение Киевского горсовета.

"Этот вопрос, уверен, будет проголосован. Мы уже подобрали сквер. И вопрос памятника, и сквера, и улицы сейчас является актуальным. И в ближайшее время мы сможем дать уже четкий ответ на этот вопрос", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что обсуждал возможность переименования сквера в честь Немцова с дочерью политика Жанной.