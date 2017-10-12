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Данкверт усилил контроль за ввозом овощей и фруктов из Беларуси

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  • 12.10.2017, 12:17
Сергей Данкверт

В последнее время резко увеличился объем импорта «санкционки» в Россию.

Россельхознадзор усилил контроль за поставками овощей и фруктов из Армении, Азербайджана и Беларуси, подозревая, что под видом продукции этих стран в РФ могут поступать санкционные грузы.

Как сообщили interfax.by в Россельхознадзоре, необходимость усиления контроля связан с тем, что в последнее время наблюдается резкое увеличение объемов импорта запрещенной для ввоза в Россию продукции в Армению, Азербайджан и Беларусь. Поступающую в эти страны запрещенную продукцию в дальнейшем пытаются ввезти в Россию, выдавая за товары, произведенные на территории этих государств.

Прежде всего, это касается томатов. В связи с этим служба проинформировала уполномоченные органы Армении, Азербайджана и Беларуси о том, что теперь на тарных этикетках (маркировке), содержащихся на каждой упаковочной единице с томатами, необходимо указывать производителя с точным адресом. Партии томатов без такой информации будут задерживаться до выяснения места производства.

В Россельхознадзоре не исключили, что аналогичные меры будут применены и к другой продукции. "Будем мониторить поставки и принимать соответствующие решения", - сказали в службе.


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