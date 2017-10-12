National Interest: Заявления России о способности С-400 победить F-35 – фейк 4 12.10.2017, 12:29

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Стелс-технологии остаются неуязвимыми для российских ПВО.

Вопреки заявлениям российской пропаганды, Москве до сих пор так и не удалось разработать оружие, способное поражать передовую американскую авиацию, которая использует стелс-технологии. К такому выводу пришел редактор отдела обороны в National Interest Дэйв Маджумдар. Его статья была опубликована еще 22 августа 2016 года в NI, однако в связи с актуальностью была перепечатана сегодня на сайте Scout Warrior и теперь представлена на страницах Newsader в русскоязычной версии. Данный материал дополнит обширный список аналогичных статей Newsader, опровергающих заявления российских военных о превосходстве их ПВО над стелс-технологиями западной авиации.

Автор начинает с того, что обращает внимание на статью в российских изданиях, где американские самолеты пятого поколения названы "бумажной фикцией". Маджумдар подчеркивает, что этот материал стал ответом на его предыдущую статью от 18 августа 2016 года в журнале NI, где он доказывает, что новейшие истребители США F-35 и F-22 способны преодолеть российские ПВО — С-300, С-400 и находящуюся в разработке систему С-500.

Он приводит рассуждения специалиста по российским военным вопросам корпорации CNA Майка Кофмана. По словам последнего, большее, что могут сделать российские ПВО — это обнаружить американские стелс-самолеты, однако попасть по ним ракетой — уже недостижимая для С-300 и С-400 задача.

Здесь следует вспомнить рассказ одного из пилотов F-35, который поведал о бесполезности ПВО России и Китая против этой машины как раз в связи с тем, что одной лишь фиксации радарами самолетов F-35 совершенно недостаточно для того, чтобы отследить объект и поразить его противоракетой.

"Вот чего никак не могут понять люди: они полагают, что мы имеем в виду перманентную невидимость на всех частотах и уровнях. Однако мы говорим не об этом", — приводило издание Business Insider слова отставного майора Дэна Флэтли. По словам BI, Россия и Китай совершенно напрасно потратили миллионы на разработку системы, предел возможностей которых — это способность на секунду высветить на экране проекцию F-35 в виде невнятной точки на экране.

Главной проблемой Москвы, считает Кофман, является тот факт, что радиолокационные комплексы российских ПВО, работающие в сантиметровом диапазоне волн, обнаруживают самолеты с малой отражающей поверхностью лишь на сравнительно небольшой дальности. Это может создать дополнительные проблемы в завязке трасс воздушных объектов, запаздывании выдачи целеуказания зенитным ракетным дивизионам и, как следствие, последующему пропуску цели.

"Для российских средств противовоздушной обороны борьба с самолетами типа стелс продолжает быть актуальной, но маловероятно, что они решили эту задачу. Крупные капиталовложения России в системы ПВО показывают нам: Кремль считает, что главная угроза его сухопутным войскам исходит от американской авиации. Таким образом, преодоление технологии скрытности — это один из главных приоритетов Москвы", — заключает Кофман.

"Россия испробовала ряд технологий для борьбы со стелс-технологиями, в том числе пытаясь создать интегрированную сеть противовоздушной обороны с множеством радаров, которые бы следили за летательным аппаратом с разных точек. С одной стороны, очень хорошо обнаруживать и сопровождать самолет в том или ином диапазоне радиоволн, но все-таки основная задача — добиться необходимой точности при наведении зенитных управляемых ракет на цель. До сих пор ни русские, ни китайцы не разобрались с этой проблемой, но становится ясно, что со временем технология стелс перестает быть преимуществом", — пишет Кофман в NI.

Российские аналитики расценивают рассуждения американских авторов скорее "как дилетантские и политически ангажированные". Экс-замглавкома войск ПВО генерал-полковник Владимир Литвинов рассказал, что ракете не надо попадать в цель, так как она не является объектом ударного действия. По его словам, в ней работает радиовзрыватель, и все зависит от того, удастся ли осколкам задеть объект.

При этом, как пишут российские издания, самолет типа Stealth малозаметен только в сантиметровом диапазоне волн, но "он очень хорошо обнаруживается и сопровождается в метровом диапазоне, а именно в этом диапазоне работают средства дежурного режима радиотехнических войск ВКС. И, наконец, стелс-самолет отлично заметен при включенной на излучение бортовой радиолокационной станции".

В связи с этим Маджумдар уже в другой своей статье задается резонным вопросом о том, почему же Кремль в попытке угнаться за США продолжает инвестировать миллиарды долларов в технологию невидимости для самолетов пятого поколения типа ПАК ФА, если считает стелс-системы бесполезными. В связи с этим он снова цитирует все того же Кофмана:

"Если этот элемент (стелс-технология — ред.) авиационной техники пятого поколения является «бумажной фикцией», то почему Россия разрабатывает ПАК ФА, мечтает о ПАК ДА, и то же самое делает Китай?" — задается вопросом Кофман.

По словам Маджумдара, в попытке преодолеть американские стелс-технологии россияне предложили использовать альтернативы высокочастотному диапазону управления огнем для поражения таких самолетов, как F-22 и F-35. Эти альтернативы включают в себя том числе инфракрасные, оптические инструменты и другие варианты.

"Россияне действительно могут попытаться это сделать, однако до сих пор не создано реально работающих систем ПВО дальнего действия, которые имели бы инфракрасное или оптическое управление", — отмечает Маджумдара.

Автор подчеркивает, что инфракрасное и оптическое наведение эффективно лишь в относительно коротких диапазонах. Россиянам в этом случае пришлось бы использовать низкочастотную радиолокационную станцию для направления на цель ракеты, оборудованной инфракрасным или оптическим датчиком, однако такая технология еще не разработана.

Эксперты ВВС США по технологии невидимости, с которыми удалось побеседовать Маджумдару, высказали уверенность в том, что на практике Москва не сможет воплотить подобные задумки. Один высококвалифицированный эксперт США в области стелс заявил, что, даже если противнику удастся заткнуть некоторые бреши в своем ПВО, американцы в любом случае будут сохранять преимущество. По его словам, это связано с целым рядом факторов. Во-первых, американские самолеты никогда не вылетают на миссию в одиночку. Во-вторых, США активно применяют средства электронной борьбы (здесь следует вспомнить об американском самолете электронного подавления нового поколения EA-18G Growler). В-третьих, едва ли возможно встроить в корпус ракеты УКВ-антенну.

"Мы никогда не вылетаем одни. EW [electronic warfare, то есть электронное подавление] — еще один момент. Что касается активных ракет: удачи в установке УКВ-антенны в корпусе ракеты", — приводит Маджумдар слова своего собеседника.

Таким образом, даже если высокочастотный стелс может оказаться в наши дни не столь эффективным, как это было 25 лет назад — сразу после распада СССР — едва ли у России есть эффективная контрмера против F-22 или F-35, предполагает автор.

"Даже если бы Кремль нашел способ победить американскую стелс-технологию, едва ли он поступил бы столь неосмотрительно, чтобы оповестить об этой победе своих оппонентов в Вашингтоне. Более того, было бы вдвойне безответственно раздавать миллиарды долларов по разработке технологии, которая была бы устаревшей или «бумажной фикцией», особенно в период экономических трудностей", — указывает Маджумдар.

"Таким образом, сам факт, что Россия инвестирует в ПАК ФА и ПАК ДА, является достаточным доказательством того, что стелс-технология является эффективной. В противном случае к чему беспокойство?" — резюмирует автор.