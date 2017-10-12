«На столе было столько мяса, что мы уже просили: а можно просто картошки?» 2 12.10.2017, 12:41

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Гомельчанки рассказали, как на целый месяц отправились в гости к своей большой армянской семье.

«В центре города все, не сговариваясь, танцевали один и тот же танец»

– Мы сами родились в Гомеле. Наш отец переехал в Беларусь около тридцати лет назад, обустроился, а потом привез сюда из Армении нашу маму. С самого детства нам прививали уважение к традициям: мы знаем язык, ходим на народные танцы, состоим в армянской общине. Поэтому естественно, что поездки в Армению для нас настоящее событие, – начинает рассказывать сitydog.by Диана.

– Это было уже наше третье путешествие. До этого мы участвовали в специальной программе для армян, которые живут вне родины. Нам показали страну от и до, чтобы мы влюбились в Армению и переехали туда жить – что-то вроде репатриации, – добавила Седа.

– И такие мысли у нас действительно возникли: поехать и сделать что-то, чтобы «поднять страну с колен». Все-таки тут в детстве мы почувствовали на себе некоторые отголоски расизма. Были слезы и долгие разговоры с родителями. А в Армении ты сразу ощущаешь, что попал в большую семью – даже на улице друг к другу люди обращаются «брат» и «сестра».

При этом из-за не слишком хорошей ситуации в экономическом, политическом и социальном плане молодые люди стремятся уехать из страны. Эта поездка открыла нам глаза на многие вещи. Если раньше мы думали просто: «Вау, как красиво» – то сейчас еще и о том, что происходит в Армении и почему, – рассуждает Диана.

– Поскольку у нас там живут многочисленные родственники, вопрос с поиском жилья не возник. Мы остановились в небольшом и очень «традиционном» городке Мартуни, который находится в полутора часах езды от столицы. Уже оттуда отправлялись в разные поездки по стране.

Чтобы добраться до самой Армении, мы выбрали достаточно сложный путь. Прямой перелет из Минска в Ереван очень дорогой, а нас было пять человек – мы вместе с родителями и еще одной сестрой, поэтому мы доехали на машине до Киева, из Киева – на самолете в Тбилиси, а оттуда на машине в Армению. За день пересекли четыре границы, – рассказывает Седа.

– Погостив в Мартуни, мы первым делом отправились в Ереван. Летом там безумно жарко, температура достигает 40-45 градусов, поэтому долго находиться там сложно. Есть даже ограничения: с 12 до 4 рекомендуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости. И все-таки столицу, несмотря на зной, нужно обязательно посмотреть.

Для меня Ереван – это такой город-музей, он на 29 лет старше, чем Рим. При этом в нем сочетается самобытность и современность. Кстати, его еще называют розовым городом, потому что большинство домов в центре построены из туфа, который имеет розоватый оттенок.

Практически из любой точки города видна гора Арарат, а самая лучшая обзорная площадка открывается с Каскада. Это экспозиция под открытым небом, где на каждом уровне находятся современные скульптуры. Они также установлены по всей улице, которая ведет к Каскаду. Там есть реплики скульптур, известных во всем мире, а также оригинальные работы. Например, гигантский лев из покрышек, – вспоминает Диана.

– Вечером мы не могли к нему пробраться. Там звучала народная музыка и все, не сговариваясь, танцевали один и тот же танец. В этот момент меня переполняла гордость! Вообще мы открыли для себя, что армянам достаточно включить музыку, и они начнут танцевать – не важно где.

Мы, например, пошли поужинать в традиционную таверну, и там официанты разносили блюда, пританцовывая, периодически вызывая из-за стола гостей – и никто не отказывал, танцевали все, – улыбается Седа.

– Еще одно очень оживленное вечером место – Площадь Республики, где находятся поющие фонтаны. Там Канье Уэст провел бесплатный концерт, а армяне не растерялись – еще и продали воду, в которую он окунулся, – со смехом рассказывает Диана.

– Самая модная улица города ведет к красивейшему зданию Ереванского театра оперы и балета. Это Северный проспект, где безумно дорогое жилье, элитные магазины и офисы крупных компаний. В то же время в спальных района столицы во дворе выращивают виноград и сушат на солнце курагу – вот такие контрасты.

Памятник, который нельзя обойти стороной – Цицернакаберд. Это мемориал, посвященный жертвам геноцида. Наверное, никто не уходит оттуда без слез. О нем начали активно говорить во всем мире опять же после того, как Ким Кардашьян со своими сестрами побывала здесь на столетии с начала геноцида. Для армян тема геноцида до сих пор является очень болезненной, – объясняет Седа.

«На столе всегда столько мяса, что потом мы уже просили: а можно просто картошки?»

– Мы чувствовали себя как настоящие туристы. Наша двоюродная сестра какое-то время работала гидом, поэтому проводила нам полноценные экскурсии. Мы спрашивали буквально про каждый камень: а это что? а какая история у того места?

Там очень много старинных церквей. Армения – верующая страна, первое государство, которое приняло христианство в качестве официальной религии. Церкви красивые снаружи, но внутри убранство скромное.

Одна из самых впечатляющих церквей, которую мы видели – монастырь Айраванк, который находится на Севане. Это огромное озеро, армяне даже называют его своим морем. Оно настолько большое, что с одного берега не виден другой.

Самая длительная наша «вылазка» была в Татевский монастырь, основанный в Х веке. До него мы 5 часов добирались на машине. Запоминается даже просто дорога – серпантин, который проходит через несколько климатических зон. Природа очень богатая: когда мы останавливались передохнуть, обязательно поблизости находили что-нибудь съедобное: то миндаль, то дикие ягоды.

Возле Татевского монастыря, который высечен в скале, находится самая длинная канатная дорога в мире – 5752 метров.

Но этого нам показалось недостаточно, поэтому в этот же день мы поехали в место Хндзореск. Там расположен подвесной мост, который соединяет две скалы. Ты идешь, а он под тобой качается. Мне было очень страшно! – вздрагивает Диана.

– Да ты что! Мне хотелось, чтобы он раскачивался гораздо сильнее, да и кабинка на канатной дороге могла бы быть полностью прозрачной... – перебивает сестру Седа.

– В одной из скал в убежищах, больше напоминающих норы – никаких условий для жизни, вплоть до 1960-х годов скрывались от преследований люди. Вообще по дороге мы видели много уже современных оставленных поселений, пустые сожженные дома.

Когда наши братья были в армии, шла Апрельская война, и у одного из них три ранения, он уже герой Армении. Угроза существует до сих пор. И все-таки насколько бы жизнь не была плоха, люди остаются душевными.

Дома обязательно должна быть еда – а вдруг гости? И дело даже не в том, что были мы, родные, приехавшие издалека – даже проходящего мимо соседа обязательно позовут на чашечку кофе. Кстати, кофе по-восточному пьют каждые полчаса.

Когда накрывают стол, на нем обязательно должна быть долма – «голубцы» в виноградных листьях, сыр, много зелени и лаваш. И, конечно, мясное – даже мы к такому не привыкли. Шашлыка съели столько, что страшно представить. Из не совсем привычного есть бастурма, вяленое мясо со специями, и кюфта – что-то вроде колбасок из вареного мяса. Мы уже даже просили: «А можно картошки?» – смеется Диана.

– А я была так счастлива, когда мы съели просто макароны, – улыбается Седа. – На десерт – суджук, грецкий орех в виноградном соке. А еще варенье из грецкого ореха, роз и инжира.

Много фруктов – арбузов, дынь, гранатов, а абрикосы и вовсе называют «армянскими семечками». Мы были как раз в сезон, поэтому их привозили огромными кастрюлями. Кстати, косточки тоже съедобные: внутри очень вкусный орех.

– Армяне очень любят «советские» лимонады: дюшес, тархун… И как французы, пьют вино на протяжении всего дня, иногда заменяя его коньяком. Кроме привычного вина мы попробовали гранатовое. Это божественно!

При этом цены ниже, чем в Беларуси. В той же таверне за полноценный стол на шестерых человек мы заплатили около 40 рублей.

Был очень показательный для меня случай, когда мы купили еду в магазине и сели перекусить на скамейку неподалеку от кафе. Так из заведения вышел хозяин и предложил нам пересесть за столик, чтобы было удобнее – и ни слова о том, что мы должны что-то заказать, – вспоминает Диана.

– Как мы уже не раз говорили, в Армении с большим уважением относятся к традициям и семье. Не считается позорным, если сын остается жить с родителями, в отношении младшего ребенка это даже приветствуется. Небольшое, особенно по сравнению с Беларусью, количество разводов и детских домов. Сами люди очень открытые: думаю, это связано с климатом.

При этом что-то меняется только в Ереване. Я бы сказала, что сейчас это очень европейский город, модных людей гораздо больше, чем в Минске. В целом, на стиле сказывается восточная любовь к ювелирным украшениям, многие девушки носят длинные волосы, предпочитают яркий макияж.

В семьях некоторых наших родственников женщинам не разрешают работать. Мне не нравится, что до сих пор есть мнение, будто в семье обязательно должен быть сын. Даже у нашего отца, у которого три дочки, и он очень этому рад, не раз спрашивали: а как же без мальчика?

– Еще одна проблема, которая уже воспринимается как часть культуры – это коррупция. Мол, нельзя же не поблагодарить, – рассказывает Диана.

– Лучше всего отправляться в Армению весной или осенью – летом и правда очень жарко. Если вы едете как турист, то нужно быть осторожным, потому что можно попасться на «развод» от тех же таксистов в аэропорту. Стоит заранее найти информацию об общественном транспорте, а в идеале договориться с местным жителем, который готов показать город или страну.

Жилье в Армении недорогое, но лучше воспользоваться каучсерфингом или другими подобными ресурсами, чтобы глубже погрузиться в культуру страны, тем более что армяне очень гостеприимные, – советует Седа.

– Большинство туристов – россияне, многие из которых приезжают на своих машинах. Страна совсем небольшая – меньше по площади, чем Гомельская область, поэтому объехать ее всю за один раз труда не составит. А вот посмотреть все достопримечательности вряд ли – их действительно очень много.

– Не стоит «делать ставку» только на Ереван, в Армении обязательно нужно увидеть природу. Например, Джермук – это место, известное своими водопадами, где течет самая чистая в Армении минеральная вода. Говорят, что она лечебная. Любителям горнолыжного отдыха, которым не по карману Швейцария, придется по душе горнолыжный курорт Цахкадзор.

Из достопримечательностей, обязательных к посещению, мы бы посоветовали Гарни и Гегард. Гарни – это языческий храм, который очень похож на греческий. Такое сооружение точно не ожидаешь увидеть в Армении. Неподалеку от него находится Гегард – это уже христианская комплекс, – делится впечатлениями Диана.

О современной Армении многое можно понять в городе Дилижан, где расположена престижная школа, выиграть гранты на обучение в которой пытаются ребята со всего мира. Ее открыл армянский бизнесмен, живущий в России.

– Еще один монастырь, который стоит увидеть – Хор Вирап. Он находится практически на границе с Турцией, оттуда открывается захватывающий вид на гору Арарат. Мне там очень понравилось! Интересно было посмотреть и на Звартноц – развалины древнего «Храма Бдящих Ангелов», – рассказывает Седа.

– Из тех мест, где мы еще не бывали, очень хотелось бы увидеть живописный Карабах или, как его называют армяне, Арцах. Территорию до сих пор не могут поделить Армения и Азербайджан. Кстати, тем, кто туда все-таки попадает, потом запрещен въезд в Азербайджан. Сама я бы очень хотела отправиться в Карабах, но советовать такое другим не могу. Тем более, что в Армении огромное количество потрясающих мест, с которых стоит начать знакомство со страной, – улыбается Диана.