Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня 12.10.2017, 12:50

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра ночью и днем на большей части территории страны пройдут дожди.

13 октября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный, сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+10°С, во второй половине дня повысится до +7..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти, сообщает Гидромет.

14 октября ночью страна будет находиться в тыловой части циклона с центром над севером европейской территории России, днем погодные условия будет определять очередная система атмосферных фронтов. Ночью в отдельных районах, днем на большей части кратковременные пройдут дожди. Ветер западной четверти, умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +6..+12°С, по юго-западу +13..+15°С.

15 октября в ночные часы сохранится влияние фронтальной системы, днем погоду будут определять неустойчивые и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Сохранится неустойчивая погода. Ночью на большей части, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, утром и днем в отдельных районах, в основном по востоку страны, сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12°С, по северо-востоку около +5°С; днем +10..+15°С, в юго-западных районах до +17°С.