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Госдеп объяснил исчезновение флагов с российских дипломатических объектов

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  • 12.10.2017, 13:00
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Фото: REUTERS/Stephen Lam

Ранее Россия заявляла о «краже государственной символики».

Госдеп США ответил на заявления российского посольства, пожаловавшегося на кражу флагов со зданий консульства в Сан-Франциско. Посольство России тем временем сообщило о сорванных флагах и с торгпредства в Вашингтоне, передает Reuters.

«Флаги c бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий», — приводит Reuters заявление представителя Госдепартамент США, полученное по электронной почте.


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