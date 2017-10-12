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Максим Винярский: Хрен вам, а не налог

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  • 12.10.2017, 13:17
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Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Координатор «Европейской Беларуси» приглашает на Марш рассерженных белорусов 2.0.

В сети продолжают появляться креативные плакаты, которые призывают принять участие в Марше рассерженных белорусов 2.0. Очередным мотивационным призывом поделился на своей странице в «Фейсбуке» поделился координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов 2.0 состоится 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.


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