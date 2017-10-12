Молодой специалист: Работодатели бессовестно используют выпускников 17 12.10.2017, 13:11

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Лиана Климович

Как белоруска искала работу после вуза.

Лиана Климович — ui/ux дизайнер. Выпускница архитектурного факультета Белорусского национального технического университета (кафедра архитектуры производственных объектов и архитектурных конструкций). Свою историю девушка рассказала onliner.by:

- Я училась в вузе не для «корочки», меня туда не отводили родители, профессия был выбрана мной осознанно, поэтому, получив образование, я надеялась работать по специальности, но все как-то не сложилось с самого начала. Распределение, по сути, не предоставляло никаких альтернатив — меня направили работать в салон керамической плитки. На словах я должна была стать там дизайнером, на практике схватила своих потенциальных работодателей за руку, когда они пытались вывести «продавец-консультант» в моей трудовой. Я искренне возмутилась, мол, не для того училась шесть лет. Руководство салона также было недовольно: «Слишком многого эта выпускница требует», в итоге мне поставили отказ по месту распределения, а в университете выдали свободный диплом.

Некоторое время прошло в бесплодных поисках работы по специальности, не помогло ни активное участие друзей, ни искреннее желание помочь со стороны преподавателей. В итоге я поняла, что надо искать альтернативы. Решила, что вполне приемлемый вариант — курсы веб-дизайна. Профессия все-таки как-то перекликается с моим образованием. Завершив обучение, я быстро поняла, что перспективы, о которых мне рассказывали, когда я платила за курсы, не такие уж безграничные. Дизайнеры без опыта работы и собственного пухлого портфолио мало кому нужны.

Но надо было с чего-то начинать. Я искренне готова была работать первое время «за еду», понимая, что опыт жизненно необходим. Так я познакомилась с одной из небольших минских веб-студий.

На собеседовании мне обещали многое, сказали, что будут давать работать над ответственными проектами, платить небольшую «стипендию», курировать все мои действия и поддерживать советами, а по итогу трех месяцев, если справлюсь с задачами, меня ждет место в штате. Естественно, кроме слов, ничем иным наши договоренности не были подкреплены.

Окрыленная обещаниями, я работала не покладая рук, нередко без выходных. На протяжении всех трех месяцев каждый раз, как я сдавала работу, слышала от начальства только похвалы. Закончился испытательный срок, но никто о дальнейшем моем трудоустройстве не заикался. Я начала просить, чтобы мне хотя бы компенсировали проезд до работы и обратно, эти просьбы никто как будто бы не замечал. В итоге, как только я стала настойчивей, на мою почту пришло письмо: «Вакансия дизайнера аннулирована, да и вообще ты нам не подходишь, платить мы тебе не видим смысла».

Так, за три месяца я выполнила для студии дизайна несколько заказов и не получила ни копейки оплаты. Было очень обидно, неприятно, но решив, что это тоже опыт, я двинулась дальше. Некоторое время работала фрилансером, находила заказы сама и постепенно расширяла свое портфолио. Параллельно не оставляла надежду трудоустроиться.

Следующей компанией, где заинтересовались моей кандидатурой, стало брендинговое агентство. На собеседовании мне вновь нарисовали воздушные замки, предложив для начала пройти «практику». Наученная горьким опытом, я спросила, на каких условиях будет проходить моя работа на «испытательном сроке», можно ли надеяться на официальное трудоустройство, какова будет оплата. Мне сказали, что официального трудоустройства, пока я стажер, не будет, но волноваться не стоит, мол, «мы еще никого не обижали». Присматриваться ко мне будут всего месяц, заплатив за стажировку 600 рублей. Что же, подумала я, вполне конкретные и честные условия!

Думаю, вы уже поняли, что было неразумно верить словам «мы еще никого не обижали». Месяц прошел, вернее, пролетел незаметно. Меня загрузили работой по горло, еженедельно надо было закрывать по три проекта. Работала с утра до ночи. В итоге, когда я поинтересовалась, когда получу зарплату, оказалось, что руководитель компании забыл, что обещал что-то заплатить. После, правда, ему удалось вспомнить, но ситуацию это не исправило. Я постоянно слышала от директора, что он дает «слово мужика» (это цитата) о том, что в понедельник, на этой неделе, в пятницу и снова в понедельник зарплата будет 100%. После он начал меня пугать тем, что уволит, если еще раз «потребую» отработанные деньги….

Моя история — далеко не исключение. Слышала не раз о том, как нечто подобное происходило с моими друзьями, однокурсниками, общими знакомыми. В молодых компаниях, работающих в сфере высоких технологий, дизайна, архитектурных разработок — в общем, нуждающихся в высокообразованных специалистах, практически повсеместно практикуется «испытательный срок» без какого-либо оформления. А после молодому специалисту, который, поощряемый обещаниями начальства, бесплатно пахал несколько месяцев, указывают на дверь. Вскоре его место занимает следующий доверчивый выпускник, и ситуация повторяется вновь и вновь.

Я продолжаю надеяться, что в конце концов мне, человеку добросовестному и трудолюбивому, удастся найти такого же добросовестного работодателя. При этом хочу предупредить тысячи сверстников, которые в надежде трудоустроиться в сфере IT готовы проявлять себя как безотказного, готового работать первое время за спасибо претендента на место. В большинстве случаев вы не получите ничего более чем «спасибо», за которое согласились работать. Мой вам совет — проверяйте репутацию своего работодателя и прилагайте все усилия для того, чтобы оформить отношения с ним официально.