В ЖКХ рассказали, куда обращаться, если батареи греют слабо 4 12.10.2017, 13:26

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Даже после включения отопления, батареи могут оставаться холодными.

С 9 по 13 октября в жилых домах столицы поэтапно включают отопление. Однако и после этого батареи в квартирах могут оставаться холодными или чуть теплыми. Что делать в таких случаях и куда обращаться, объясняют «Минск-Новости».

Вероятнее всего, это связано с завоздушиванием системы отопления.

— В ней могут образовываться воздушные пробки, которые препятствуют прохождению теплоносителя, — пояснил заместитель директора по эксплуатации жилого фонда КУП «ЖКХ Советского района Минска» Сергей Щиглевский. — В основном это происходит, если в межотопительный период проводили ремонт, замену отопительного оборудования и спускали сетевую воду. Для устранения пробок во многих случаях достаточно повернуть кран-воздушник, расположенный в техническом чердачном или подвальном помещениях. Если же на батарее стоит кран Маевского, нужно посетить квартиру.

С 14 октября коммунальники в течение 5 дней будут выполнять работы по развоздушиванию на основании обращений жильцов. По этому поводу следует звонить закрепленному за домом рабочему по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (хаус-мастеру) — их телефоны расклеены возле подъездов, в приемную ЖЭУ или в службу «115».