Друг Лукашенко Гуцериев поделится белорусским «Славкалием» с родственниками 6 12.10.2017, 13:27

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Михаил Гуцериев

Фото: Олег Яковлев/РБК

В семье Гуцериевых более 30 детей и племянников.

Белорусской компанией «Славкалий» российский бизнесмен Михаил Гуцериев сейчас занимается один, посвящая новому проекту «шесть выходных дней в месяц», пишет Forbes. Но, заявил он изданию, как и другими семейными проектами, «Славкалием», кроме него, будут владеть еще несколько родственников, пишет tut.by.

В семье Гуцериевых более 30 детей и племянников. За последний год двое из них — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов — стали акционерами группы «Сафмар», которая объединяет основные активы миллиардера. Это правило распространяется и на «Славкалий».

«Когда произойдет раздел, не имеет значения, — сказал Гуцериев. — Как ситуация будет складываться. В любом случае, контрольный пакет будет у меня, а у остальных будут равные доли».

Напомним, в 2011 году был подписан инвестдоговор между правительством Беларуси и компанией Гуцериева. Инвестиционный проект предусматривает строительство Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей и сопутствующей инфраструктуры. Будущая мощность предприятия — до 2 млн тонн хлорида калия в год. Объем инвестиций — 2 млрд долларов. Госбанк развития Китая предоставит кредит в размере 1,4 млрд долларов, Гуцериев вложит еще 600 млн долларов. «В 2017 году объем инвестиций — 164 млн долларов. Из них 123 млн — это наша часть, 41 млн — китайский кредит. На следующий год мы даем 60 млн. Китай дает 340 млн», — говорил Михаил Гуцериев на недавней встрече с Александром Лукашенко.