Они нам не Димоны Антон Орехъ

12.10.2017, 13:46

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Антон Орехъ

Перед Путиным стоит трудная задача.

Нам очень хочется узнать свое будущее. Поэтому мы готовы обсуждать что попало, лишь бы приблизиться к разгадке. Почему-то мы готовы поверить, что агентство Bloomberg знает про наше будущее больше, чем мы сами. Bloomberg знает, кто будет премьер-министром, и кто заменит самого Путина, когда рак на горе свистнет и бабушка-на-двое скажет. Я бы, честно, предпочел, чтобы будущим премьером был сам Майкл Блумберг. Деловой мужик. Богатый, но не жулик, солидный, но без роскоши. Он, в отличие от кое-кого занимался настоящей благотворительностью, а не самообслуживанием под видом филантропии. Но Bloomberg – это всего лишь информационное агентство. Которое сулит нам вместо Медведева Набиуллину, Собянина или Мантурова. Каково читать все это самому Медведеву? Впрочем, он привык, что за свой высокий пост и должность временного президента России ему теперь до конца жизни придется слышать и читать про себя одни насмешки. Зато порулил. Ржут надо всеми, а президентом под всеобщий хохот был только Дмитрий Анатольевич. Перед Путиным стоит трудная задача.

Задача не столько управленческая, сколько психологическая. Ему нужно не просто найти человека, который сможет быть главой правительства – это бы ладно. Путину нужен

человек, который не воткнет в спину нож и не плюнет вслед. Нужен такой, как Медведев, но кто-то другой. Это и есть главное требование к будущему премьер-министру. Если, конечно, исходить из той логики, что новый премьер – это будущий преемник. И вот он поруководит правительством до 2024 года, потом Путин уступит ему место – и? Правильно! Конституцию снова перепишут, сократят президентский срок обратно до четырех лет, а то и до двух, и снова будет Путин. Который никогда и никуда не уйдет насовсем. Вообще, это просто прекрасно всё! Эти люди расписали нашу жизни на годы вперед. Вот тут я порулю, а тебя сюда поставлю, чтобы ты потом порулил, а затем я обратно вернусь. И пока они все это так хорошо разрисуют, пройдет еще лет двадцать. Поскольку бессмертие еще не открыли, то мне лично светит дожить до старости под управлением этой гоп-компании. Ребята они крепкие, доктора у них хорошие – и еще не известно, кто из нас дольше проживет. То есть они-то проживут, а мы – просуществуем? Поэтому мне, честно вам скажу, абсолютно наплевать, кто будет премьером и какие у них будут рокировочки. Они надоели мне все – от первого до последнего человека. На любой срок и в любом порядке. Они нам не Димоны.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»